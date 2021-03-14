Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер скончался в возрасте 66 лет.

О смерти знаменитого спортсмена рассказала его жена Кей Хаглер. Она опубликовала сообщение в Facebook. Из-за чего наступила смерть, не сообщается.

Хаглер удерживал титул абсолютного чемпиона мира по боксу с 1980 по 1987 года. Он 13 раз защищал титул, при этом в 12-ти поединках побеждал досрочно.

В 1987 году он проиграл Шугару Рэю Леонарду, но в том поединке мнения судей разделились. После неудачи Хаглег принял решение завершить карьеру.

Всего он провел 67 боев, в которых одержал 62 победы, 2 поединка завершились вничью, а в трех он потерпел неудачи. Из 62 побед 52 были одержаны нокаутами.