Вышел трейлер мелодрамы "Понедельник" с "Зимним солдатом"

В Сети появился романтичный и экспрессивный трейлер мелодрамы "Понедельник" (Monday), главную мужскую роль в которой сыграл 38-летний американский актер румынского происхождения Себастиан Стэн. Известен он нам теперь как Баки Барнс / Зимний Солдат из киновселенной Marvel - на всякий случай напомним.

Ролик обнародован на YouTube-канале IFC Films.

В центре истории там - Микки (Стэн) и Хлоя (ирландская актриса Денис Гоф, "Крах", "Мушкетеры"), два американца, живущих в Афинах. Пара встречается, проводит вместе бурный и насыщенный уикэнд, а когда Хлое приходит время уезжать из Греции, она решает наплевать на свою престижную и хорошо оплачиваемую работу дома и остаться с Микки: проверить, выдержат ли их отношения испытание на прочность - тем самым метафорическим хмурым понедельником, что всегда наступает после выходных.

Режиссером и соавтором сценария британо-американо-греческого проекта выступил Аргирис Пападимитропулос ("Утраченная молодость").

Лента станет доступна с 16 апреля.