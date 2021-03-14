Новости

Ударник The Exploited Вилли Бьюкэн попал в больницу с приступом 20:25
Фото: завершились съемки нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном 20:02
Фото: Элджей попал под капельницу после празднования дня рождения жены 20:00
Опубликован русский трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера 19:49
Братья Руссо поздравили Кэмерона с победой "Аватара" над "Мстителями" 19:40

Вышел трейлер мелодрамы "Понедельник" с "Зимним солдатом"

Новости
    14.03.2021, 20:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IFC Films Фото: youtube.com/ IFC Films
Фото: youtube.com/ IFC Films

В Сети появился романтичный и экспрессивный трейлер мелодрамы "Понедельник" (Monday), главную мужскую роль в которой сыграл 38-летний американский актер румынского происхождения Себастиан Стэн. Известен он нам теперь как Баки Барнс / Зимний Солдат из киновселенной Marvel - на всякий случай напомним.

Фото: www.kinopoisk.ru
Опубликован русский трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера

Ролик обнародован на YouTube-канале IFC Films.

В центре истории там - Микки (Стэн) и Хлоя (ирландская актриса Денис Гоф, "Крах", "Мушкетеры"), два американца, живущих в Афинах. Пара встречается, проводит вместе бурный и насыщенный уикэнд, а когда Хлое приходит время уезжать из Греции, она решает наплевать на свою престижную и хорошо оплачиваемую работу дома и остаться с Микки: проверить, выдержат ли их отношения испытание на прочность - тем самым метафорическим хмурым понедельником, что всегда наступает после выходных.

Режиссером и соавтором сценария британо-американо-греческого проекта выступил Аргирис Пападимитропулос ("Утраченная молодость").

Лента станет доступна с 16 апреля.

Новости

"Аватар" вернул себе звание самого кассового фильма в истории 13.03.2021
Актриса в знак протеста разделась на сцене на вручении премии "Сезар" 13.03.2021
В Петербурге ушел из жизни известный актер и режиссер Александр Гетман 13.03.2021
Вышел трейлер фильма "Дублинские дебоширы" с Аней Тейлор-Джой 13.03.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер хоррора Сэма Рэйми "Нечисть" с "Ниганом" из "Ходячих" 13.03.2021
Вышел трейлер абсурдистского хоррора про акул в кукурузе 13.03.2021
"Жена Дэдпула" Морена Баккарин родила "комиссару Гордону" ребенка 12.03.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ AFizgig
Умер режиссер "Планеты ужасов" Норман Уоррен 13.03.2021
Названы номинанты антипремии "Золотая малина" 12.03.2021
Кеннет Брана снимет фильм о легендарной группе Bee Gees 11.03.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер хоррора "Тьма. Монстры за поворотом" 12.03.2021
Вышел трейлер южноафриканского фильма ужасов "Гея" 12.03.2021
Вышел трейлер криминальной рэп-драмы с Джонни Деппом "Город лжи" 11.03.2021