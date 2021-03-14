За сутки в России подтверждено 10 083 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1905

2 Санкт-Петербург 937

3 Московская область 605

4 Нижегородская область 365

5 Ростовская область 245

6 Самарская область 240

7 Воронежская область 232

8 Иркутская область 195

9 Саратовская область 169

10 Свердловская область 164

11 Пермский край 141

12 Челябинская область 139

13 Красноярский край 135

14 Волгоградская область 134

15 Ленинградская область 131

16 Республика Башкортостан 127

17 Краснодарский край 126

18 Пензенская область 120

19 Тверская область 119

20 Алтайский край 117

21 Ставропольский край 112

22 Республика Карелия 107

23 Ярославская область 107

24 Курская область 106

25 Вологодская область 104

26 Ульяновская область 104

27 Кировская область 104

28 Тульская область 104

29 Тамбовская область 103

30 Новосибирская область 98

31 Псковская область 97

32 Архангельская область 95

33 Липецкая область 95

34 Белгородская область 93

35 Калужская область 90

36 Забайкальский край 87

37 Омская область 87

38 Ханты-Мансийский автономный округ 85

39 Брянская область 80

40 Тюменская область 79

41 Удмуртская Республика 79

42 Астраханская область 76

43 Мурманская область 75

44 Республика Бурятия 74

45 Оренбургская область 74

46 Владимирская область 71

47 Орловская область 69

48 Смоленская область 67

49 Калининградская область 67

50 Республика Коми 63

51 Ивановская область 63

52 Республика Крым 62

53 Рязанская область 60

54 Приморский край 59

55 Кемеровская область 59

56 Кабардино-Балкарская Республика 58

57 Новгородская область 51

58 Курганская область 51

59 Хабаровский край 50

60 Республика Татарстан 50

61 Республика Чувашия 40

62 Республика Мордовия 38

63 Томская область 38

64 Республика Дагестан 38

65 Костромская область 37

66 Республика Саха (Якутия) 37

67 Севастополь 36

68 Республика Калмыкия 32

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 28

70 Амурская область 28

71 Республика Марий Эл 25

72 Республика Алтай 22

73 Республика Северная Осетия-Алания 21

74 Камчатский край 19

75 Республика Хакасия 15

76 Карачаево-Черкесская Республика 12

77 Республика Адыгея 11

78 Чеченская Республика 11

79 Республика Ингушетия 10

80 Сахалинская область 9

81 Республика Тыва 5

82 Магаданская область 4

83 Ненецкий автономный округ 3

84 Еврейская автономная область 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 390 608 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,03%

3. Сахалинская область 0,04% За последние сутки подтверждено 395 смертей: Москва 55

Санкт-Петербург 37

Воронежская область 22

Московская область 21

Алтайский край 15

Краснодарский край 13

Нижегородская область 13

Красноярский край 12

Ленинградская область 11

Тульская область 10

Свердловская область 10

Ульяновская область 8

Челябинская область 7

Иркутская область 7

Ставропольский край 6

Республика Чувашия 6

Саратовская область 6

Тюменская область 6

Новосибирская область 6

Курская область 5

Архангельская область 5

Удмуртская Республика 5

Пермский край 5

Курганская область 5

Ярославская область 4

Мурманская область 4

Республика Крым 4

Астраханская область 4

Волгоградская область 4

Оренбургская область 4

Омская область 4

Камчатский край 4

Владимирская область 3

Ивановская область 3

Костромская область 3

Рязанская область 3

Смоленская область 3

Тверская область 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Самарская область 3

Республика Алтай 3

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Севастополь 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Пензенская область 2

Кемеровская область 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Хабаровский край 2

Белгородская область 1

Республика Калмыкия 1

Ростовская область 1

Республика Дагестан 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Саха (Якутия) 1 За весь период по России умерло 92 090 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 232 человек: Москва 1110

Санкт-Петербург 841

Нижегородская область 415

Московская область 411

Ростовская область 352

Астраханская область 277

Пермский край 255

Воронежская область 253

Самарская область 249

Ленинградская область 208

Свердловская область 175

Саратовская область 161

Челябинская область 153

Кировская область 147

Краснодарский край 138

Архангельская область 131

Красноярский край 131

Тверская область 130

Вологодская область 128

Волгоградская область 128

Республика Карелия 124

Республика Башкортостан 118

Республика Бурятия 118

Пензенская область 114

Ставропольский край 107

Курская область 102

Ульяновская область 101

Ханты-Мансийский автономный округ 101

Брянская область 100

Иркутская область 97

Ярославская область 92

Калужская область 85

Новосибирская область 84

Тульская область 82

Белгородская область 81

Омская область 81

Сахалинская область 81

Томская область 79

Тамбовская область 77

Удмуртская Республика 70

Владимирская область 69

Орловская область 68

Республика Коми 68

Тюменская область 68

Хабаровский край 65

Алтайский край 64

Новгородская область 63

Приморский край 62

Калининградская область 61

Кабардино-Балкарская Республика 61

Республика Крым 55

Кемеровская область 54

Ямало-Ненецкий автономный округ 53

Курганская область 52

Рязанская область 51

Республика Калмыкия 49

Оренбургская область 49

Карачаево-Черкесская Республика 42

Забайкальский край 41

Республика Мордовия 40

Мурманская область 39

Амурская область 37

Республика Чувашия 34

Республика Адыгея 32

Республика Дагестан 32

Республика Северная Осетия - Алания 31

Севастополь 30

Смоленская область 28

Республика Марий Эл 27

Липецкая область 22

Чеченская Республика 17

Камчатский край 15

Республика Татарстан 11

Костромская область 9

Республика Тыва 9

Псковская область 8

Республика Хакасия 8

Ивановская область 7

Магаданская область 6

Республика Алтай 5

Еврейская автономная область 2

Республика Ингушетия 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 995 129