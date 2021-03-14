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14.03.2021 12:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 10 083 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1905
  • 2 Санкт-Петербург 937
  • 3 Московская область 605
  • 4 Нижегородская область 365
  • 5 Ростовская область 245
  • 6 Самарская область 240
  • 7 Воронежская область 232
  • 8 Иркутская область 195
  • 9 Саратовская область 169
  • 10 Свердловская область 164
  • 11 Пермский край 141
  • 12 Челябинская область 139
  • 13 Красноярский край 135
  • 14 Волгоградская область 134
  • 15 Ленинградская область 131
  • 16 Республика Башкортостан 127
  • 17 Краснодарский край 126
  • 18 Пензенская область 120
  • 19 Тверская область 119
  • 20 Алтайский край 117
  • 21 Ставропольский край 112
  • 22 Республика Карелия 107
  • 23 Ярославская область 107
  • 24 Курская область 106
  • 25 Вологодская область 104
  • 26 Ульяновская область 104
  • 27 Кировская область 104
  • 28 Тульская область 104
  • 29 Тамбовская область 103
  • 30 Новосибирская область 98
  • 31 Псковская область 97
  • 32 Архангельская область 95
  • 33 Липецкая область 95
  • 34 Белгородская область 93
  • 35 Калужская область 90
  • 36 Забайкальский край 87
  • 37 Омская область 87
  • 38 Ханты-Мансийский автономный округ 85
  • 39 Брянская область 80
  • 40 Тюменская область 79
  • 41 Удмуртская Республика 79
  • 42 Астраханская область 76
  • 43 Мурманская область 75
  • 44 Республика Бурятия 74
  • 45 Оренбургская область 74
  • 46 Владимирская область 71
  • 47 Орловская область 69
  • 48 Смоленская область 67
  • 49 Калининградская область 67
  • 50 Республика Коми 63
  • 51 Ивановская область 63
  • 52 Республика Крым 62
  • 53 Рязанская область 60
  • 54 Приморский край 59
  • 55 Кемеровская область 59
  • 56 Кабардино-Балкарская Республика 58
  • 57 Новгородская область 51
  • 58 Курганская область 51
  • 59 Хабаровский край 50
  • 60 Республика Татарстан 50
  • 61 Республика Чувашия 40
  • 62 Республика Мордовия 38
  • 63 Томская область 38
  • 64 Республика Дагестан 38
  • 65 Костромская область 37
  • 66 Республика Саха (Якутия) 37
  • 67 Севастополь 36
  • 68 Республика Калмыкия 32
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 28
  • 70 Амурская область 28
  • 71 Республика Марий Эл 25
  • 72 Республика Алтай 22
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 21
  • 74 Камчатский край 19
  • 75 Республика Хакасия 15
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 77 Республика Адыгея 11
  • 78 Чеченская Республика 11
  • 79 Республика Ингушетия 10
  • 80 Сахалинская область 9
  • 81 Республика Тыва 5
  • 82 Магаданская область 4
  • 83 Ненецкий автономный округ 3
  • 84 Еврейская автономная область 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 390 608 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,03%
  • 3. Сахалинская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 395 смертей:
  • Москва 55
  • Санкт-Петербург 37
  • Воронежская область 22
  • Московская область 21
  • Алтайский край 15
  • Краснодарский край 13
  • Нижегородская область 13
  • Красноярский край 12
  • Ленинградская область 11
  • Тульская область 10
  • Свердловская область 10
  • Ульяновская область 8
  • Челябинская область 7
  • Иркутская область 7
  • Ставропольский край 6
  • Республика Чувашия 6
  • Саратовская область 6
  • Тюменская область 6
  • Новосибирская область 6
  • Курская область 5
  • Архангельская область 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Пермский край 5
  • Курганская область 5
  • Ярославская область 4
  • Мурманская область 4
  • Республика Крым 4
  • Астраханская область 4
  • Волгоградская область 4
  • Оренбургская область 4
  • Омская область 4
  • Камчатский край 4
  • Владимирская область 3
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Рязанская область 3
  • Смоленская область 3
  • Тверская область 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Самарская область 3
  • Республика Алтай 3
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Севастополь 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Пензенская область 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Белгородская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Ростовская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Саха (Якутия) 1

За весь период по России умерло 92 090 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 232 человек:
  • Москва 1110
  • Санкт-Петербург 841
  • Нижегородская область 415
  • Московская область 411
  • Ростовская область 352
  • Астраханская область 277
  • Пермский край 255
  • Воронежская область 253
  • Самарская область 249
  • Ленинградская область 208
  • Свердловская область 175
  • Саратовская область 161
  • Челябинская область 153
  • Кировская область 147
  • Краснодарский край 138
  • Архангельская область 131
  • Красноярский край 131
  • Тверская область 130
  • Вологодская область 128
  • Волгоградская область 128
  • Республика Карелия 124
  • Республика Башкортостан 118
  • Республика Бурятия 118
  • Пензенская область 114
  • Ставропольский край 107
  • Курская область 102
  • Ульяновская область 101
  • Ханты-Мансийский автономный округ 101
  • Брянская область 100
  • Иркутская область 97
  • Ярославская область 92
  • Калужская область 85
  • Новосибирская область 84
  • Тульская область 82
  • Белгородская область 81
  • Омская область 81
  • Сахалинская область 81
  • Томская область 79
  • Тамбовская область 77
  • Удмуртская Республика 70
  • Владимирская область 69
  • Орловская область 68
  • Республика Коми 68
  • Тюменская область 68
  • Хабаровский край 65
  • Алтайский край 64
  • Новгородская область 63
  • Приморский край 62
  • Калининградская область 61
  • Кабардино-Балкарская Республика 61
  • Республика Крым 55
  • Кемеровская область 54
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 53
  • Курганская область 52
  • Рязанская область 51
  • Республика Калмыкия 49
  • Оренбургская область 49
  • Карачаево-Черкесская Республика 42
  • Забайкальский край 41
  • Республика Мордовия 40
  • Мурманская область 39
  • Амурская область 37
  • Республика Чувашия 34
  • Республика Адыгея 32
  • Республика Дагестан 32
  • Республика Северная Осетия - Алания 31
  • Севастополь 30
  • Смоленская область 28
  • Республика Марий Эл 27
  • Липецкая область 22
  • Чеченская Республика 17
  • Камчатский край 15
  • Республика Татарстан 11
  • Костромская область 9
  • Республика Тыва 9
  • Псковская область 8
  • Республика Хакасия 8
  • Ивановская область 7
  • Магаданская область 6
  • Республика Алтай 5
  • Еврейская автономная область 2
  • Республика Ингушетия 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 995 129

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