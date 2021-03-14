За сутки в России подтверждено 10 083 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1905
- 2 Санкт-Петербург 937
- 3 Московская область 605
- 4 Нижегородская область 365
- 5 Ростовская область 245
- 6 Самарская область 240
- 7 Воронежская область 232
- 8 Иркутская область 195
- 9 Саратовская область 169
- 10 Свердловская область 164
- 11 Пермский край 141
- 12 Челябинская область 139
- 13 Красноярский край 135
- 14 Волгоградская область 134
- 15 Ленинградская область 131
- 16 Республика Башкортостан 127
- 17 Краснодарский край 126
- 18 Пензенская область 120
- 19 Тверская область 119
- 20 Алтайский край 117
- 21 Ставропольский край 112
- 22 Республика Карелия 107
- 23 Ярославская область 107
- 24 Курская область 106
- 25 Вологодская область 104
- 26 Ульяновская область 104
- 27 Кировская область 104
- 28 Тульская область 104
- 29 Тамбовская область 103
- 30 Новосибирская область 98
- 31 Псковская область 97
- 32 Архангельская область 95
- 33 Липецкая область 95
- 34 Белгородская область 93
- 35 Калужская область 90
- 36 Забайкальский край 87
- 37 Омская область 87
- 38 Ханты-Мансийский автономный округ 85
- 39 Брянская область 80
- 40 Тюменская область 79
- 41 Удмуртская Республика 79
- 42 Астраханская область 76
- 43 Мурманская область 75
- 44 Республика Бурятия 74
- 45 Оренбургская область 74
- 46 Владимирская область 71
- 47 Орловская область 69
- 48 Смоленская область 67
- 49 Калининградская область 67
- 50 Республика Коми 63
- 51 Ивановская область 63
- 52 Республика Крым 62
- 53 Рязанская область 60
- 54 Приморский край 59
- 55 Кемеровская область 59
- 56 Кабардино-Балкарская Республика 58
- 57 Новгородская область 51
- 58 Курганская область 51
- 59 Хабаровский край 50
- 60 Республика Татарстан 50
- 61 Республика Чувашия 40
- 62 Республика Мордовия 38
- 63 Томская область 38
- 64 Республика Дагестан 38
- 65 Костромская область 37
- 66 Республика Саха (Якутия) 37
- 67 Севастополь 36
- 68 Республика Калмыкия 32
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 28
- 70 Амурская область 28
- 71 Республика Марий Эл 25
- 72 Республика Алтай 22
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 21
- 74 Камчатский край 19
- 75 Республика Хакасия 15
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 77 Республика Адыгея 11
- 78 Чеченская Республика 11
- 79 Республика Ингушетия 10
- 80 Сахалинская область 9
- 81 Республика Тыва 5
- 82 Магаданская область 4
- 83 Ненецкий автономный округ 3
- 84 Еврейская автономная область 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 390 608 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,03%
- 3. Сахалинская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 395 смертей:
- Москва 55
- Санкт-Петербург 37
- Воронежская область 22
- Московская область 21
- Алтайский край 15
- Краснодарский край 13
- Нижегородская область 13
- Красноярский край 12
- Ленинградская область 11
- Тульская область 10
- Свердловская область 10
- Ульяновская область 8
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Саратовская область 6
- Тюменская область 6
- Новосибирская область 6
- Курская область 5
- Архангельская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Пермский край 5
- Курганская область 5
- Ярославская область 4
- Мурманская область 4
- Республика Крым 4
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Оренбургская область 4
- Омская область 4
- Камчатский край 4
- Владимирская область 3
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Рязанская область 3
- Смоленская область 3
- Тверская область 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Самарская область 3
- Республика Алтай 3
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Пензенская область 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Белгородская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Ростовская область 1
- Республика Дагестан 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период по России умерло 92 090 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 232 человек:
- Москва 1110
- Санкт-Петербург 841
- Нижегородская область 415
- Московская область 411
- Ростовская область 352
- Астраханская область 277
- Пермский край 255
- Воронежская область 253
- Самарская область 249
- Ленинградская область 208
- Свердловская область 175
- Саратовская область 161
- Челябинская область 153
- Кировская область 147
- Краснодарский край 138
- Архангельская область 131
- Красноярский край 131
- Тверская область 130
- Вологодская область 128
- Волгоградская область 128
- Республика Карелия 124
- Республика Башкортостан 118
- Республика Бурятия 118
- Пензенская область 114
- Ставропольский край 107
- Курская область 102
- Ульяновская область 101
- Ханты-Мансийский автономный округ 101
- Брянская область 100
- Иркутская область 97
- Ярославская область 92
- Калужская область 85
- Новосибирская область 84
- Тульская область 82
- Белгородская область 81
- Омская область 81
- Сахалинская область 81
- Томская область 79
- Тамбовская область 77
- Удмуртская Республика 70
- Владимирская область 69
- Орловская область 68
- Республика Коми 68
- Тюменская область 68
- Хабаровский край 65
- Алтайский край 64
- Новгородская область 63
- Приморский край 62
- Калининградская область 61
- Кабардино-Балкарская Республика 61
- Республика Крым 55
- Кемеровская область 54
- Ямало-Ненецкий автономный округ 53
- Курганская область 52
- Рязанская область 51
- Республика Калмыкия 49
- Оренбургская область 49
- Карачаево-Черкесская Республика 42
- Забайкальский край 41
- Республика Мордовия 40
- Мурманская область 39
- Амурская область 37
- Республика Чувашия 34
- Республика Адыгея 32
- Республика Дагестан 32
- Республика Северная Осетия - Алания 31
- Севастополь 30
- Смоленская область 28
- Республика Марий Эл 27
- Липецкая область 22
- Чеченская Республика 17
- Камчатский край 15
- Республика Татарстан 11
- Костромская область 9
- Республика Тыва 9
- Псковская область 8
- Республика Хакасия 8
- Ивановская область 7
- Магаданская область 6
- Республика Алтай 5
- Еврейская автономная область 2
- Республика Ингушетия 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 995 129