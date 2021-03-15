Американец управлял пикапом, сидя в кресле для кемпинга

Recently, a trooper in the North Central Region stopped this pickup truck for an equipment violation. On his approach, the trooper noticed the vehicle was not equipped with seats and the driver was seated in a camping chair.

#YouDontSeeThatEverydayhttps://t.co/SLTeVTclgQ pic.twitter.com/XzIbMlr6UY — WI State Patrol (@wistatepatrol) March 10, 2021

В американском штате Висконсин полицейский по имени Люк Тёрнер остановил пикап из-за какого-то мелкого недостатка в его оснащении. Заглянул в салон, а там - мама родная! - все сиденья выкинуты, а водитель сидит в складном кресле для кемпинга.

Впрочем, это для нас "мама родная", полицейский же поведал журналистам издания Wausdau Daily Herald, что встречается с подобным нарушением не впервые: фермеры особо не заморачиваются насчет того, на чем сидеть в своих древних грузовичках.

И, кажется, Люк даже закрыл бы глаза на такое "техническое творчество", но разрешишь одному - и нарушать будут все. Поэтому он предупреждает всех водителей штата: кресла, как минимум, должны быть закреплены на полу и оснащены ремнями безопасности.

Тут надо сказать, что Висконсин считается американской глубинкой. Здесь производят молоко, сыр, и, похоже, не особо интересуются техническим прогрессом. По крайней мере, местные журналисты сопроводили новость комментарием: "Только в Висконсине". А народ и вовсе считает, что кресло для кемпинга в машине это "самая висконсинская штука во всем Висконсине".