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15.03.2021 08:09
Рубрика: Легковые авто

Американец управлял пикапом, сидя в кресле для кемпинга

Текст: Григорий Гомельчук

В американском штате Висконсин полицейский по имени Люк Тёрнер остановил пикап из-за какого-то мелкого недостатка в его оснащении. Заглянул в салон, а там - мама родная! - все сиденья выкинуты, а водитель сидит в складном кресле для кемпинга.

Фото: Авто.ру
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Впрочем, это для нас "мама родная", полицейский же поведал журналистам издания Wausdau Daily Herald, что встречается с подобным нарушением не впервые: фермеры особо не заморачиваются насчет того, на чем сидеть в своих древних грузовичках.

И, кажется, Люк даже закрыл бы глаза на такое "техническое творчество", но разрешишь одному - и нарушать будут все. Поэтому он предупреждает всех водителей штата: кресла, как минимум, должны быть закреплены на полу и оснащены ремнями безопасности.

Тут надо сказать, что Висконсин считается американской глубинкой. Здесь производят молоко, сыр, и, похоже, не особо интересуются техническим прогрессом. По крайней мере, местные журналисты сопроводили новость комментарием: "Только в Висконсине". А народ и вовсе считает, что кресло для кемпинга в машине это "самая висконсинская штука во всем Висконсине".