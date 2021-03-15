Бетербиев: Если буду драться по правилам ММА, попрошу Хабиба помочь

Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории (до 81 кг) Артур Бетербиев не исключает, что когда-то подерется по правилам ММА.

Об этом Бетербиев рассказал на пресс-конференции в преддверии поединка против немца Адама Дайнеса, который состоится 20 марта в Москве. На кону будут стоять два пояса Артура.

- Мне было бы интересно провести бой с чемпионом в ММА примерно из моей весовой категории, - заявил Бетербиев. - Если такой поединок организуют, то я обязательно попрошу помочь мне Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера.

Напомним, что в интервью "РГ" Бетербиев признался, что его иногда путают с Хабибом, который пока что является действующим чемпионом UFC в легком весе, хотя и объявил о завершении карьеры. Сен-Пьер - бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и экс-чемпион промоушена в среднем весе.

На вопрос о потенциальных соперниках по боксерскому рингу Артур Бетербиев ответил, что хотел бы провести бой против мексиканца Сауля Альвареса.