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15.03.2021 03:26
Рубрика: Общество

Центр "Вектор" зарегистрирует новую вакцину от оспы

В этом году центр вирусологии "Вектор" планирует зарегистрировать новую вакцину от оспы. Сейчас проводятся клинические испытания препарата. В исследовании участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет.

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В Роспотребнадзоре рассказали, что ученые "с помощью генной инженерии "выключили" шесть опасных генов", поэтому новый препарат будет безопаснее уже существующих. Он имеет оптимальную генетическую композицию для формирования иммунного ответа, пишет ТАСС. Новой вакциной можно будет прививать и людей с ослабленным иммунитетом.

Натуральная оспа - единственная инфекция, которую удалось победить благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания был зафиксирован в 1977 году в Сомали.

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