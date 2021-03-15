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15.03.2021 08:32
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

Текст: Максим Домчев
В понедельник Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг-лист сильнейших игроков мира. Главное изменение коснулось россиянина Даниила Медведева. Он сместил со второй строчки испанца Рафаэля Надаля.
Фото: Роб Презиозо/ РИА Новости Фото: Роб Презиозо/ РИА Новости
Фото: Роб Презиозо/ РИА Новости

Медведев стал третьим россиянином, кому удалось подняться на второе место в рейтинге. Причем в последний раз в 2002 году эту позицию занимал Марат Сафин.

Рублев и Карацев выиграли парный турнир в Дохе

Медведев в минувшие выходные выиграл турнир в Марселе, завоевав свой девятый в карьере титул.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович. Андрей Рублев занимает восьмую позицию, Карен Хачанов - 22-й, а Аслан Карацев - 42-й.

Рейтинг АТР на 15.03.2021

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 008 очков;

2 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9 940;

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 670;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 625;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 6 765;

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 375;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 635;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5 011...

22 (21). Карен Хачанов (Россия) - 2 200...

42 (45). Аслан Карацев (Россия) - 1 395.

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