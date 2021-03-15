Депутаты подготовили вопросы к отчету Мишустина в Госдуме

Отчет правительства в Госдуме, с которым выступит премьер-министр Михаил Мишустин, намечен на 21 апреля, и фракции заранее подготовили вопросы, утверждение которых ожидается 15 марта на заседании Совета Госдумы. Депутатов в первую очередь интересует социальная тематика, рассказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Подготовка к отчету правительству идет полным ходом, - сообщил спикер журналистам. - Большая часть вопросов, которые подготовили фракции, касаются социальной политики".

Как уточнил спикер, ей посвящено 97 вопросов. Экономической политике - 73, теме образования - 21, разного рода политическим вопросам - 21, здравоохранению - 13, экологической проблематике - 6. Основной интерес оказался именно к внутренним темам, а международной политике посвящен только один вопрос.

Среди конкретных, наиболее актуальных для депутатов тем - рост цен на продукты питания. "Мы ее держим на контроле", - уточнил Володин. В числе других наиболее волнующих фракции тем - реализация мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии, обеспечение инвестиций и повышение доходов населения, целесообразность продления льготной ипотеки, повышение пенсий и их индексация для работающих пенсионеров.

Всего фракции подготовили 232 вопроса, сообщил Володин. "Единая Россия" - 91 из них, КПРФ - 78, "Справедливая Россия" - 49, ЛДПР - 14.

Подготовиться к отчету депутатам помогают члены правительства - в Госдуме стартовали встречи министров с профильными комитетами, а также пройдут встречи вице-премьеров с фракциями. В таком режиме многие вопросы удастся обсудить и, возможно, найти по ним решение, считает спикер.