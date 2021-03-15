Эфенди из Азербайджана споет на "Евровидении" песню о Мате Хари

На общественном телевидении Азербайджана состоялась презентация песни и видео певицы Эфенди. Композиция называется "Мата Хари" и посвящена голландской танцовщице, осужденной за шпионаж во время Первой мировой войны. Любопытно, что и в Роттердаме-2020 Эфенди собиралась представить именно "историческую" песню - Cleopatra. И вот теперь в Азербайджане решили снова отправить на конкурс именно ее. Уже с "Матой Хари".

Эфенди объяснила организаторам выбор столь серьезной и необычной для, как правило, легкомысленного по темам "Евровидения" песни так:

- "Очень важно говорить о сильных женщинах, чтобы напомнить нашим прекрасным дамам, что, несмотря на то, что мы все еще живем в мире, полном предрассудков, женщина может все! И женская сила не может сравниться ни с чем. И если вдруг вам сейчас не хватает вдохновения, пусть истории сильных женщин в истории станут источником заряда энергии, благодаря которому вы сможете справиться со всем и добиться еще большего успеха!"

И добавила, что "в каждой из нас живет королева. Вот я и хочу напомнить вам, что пришло время ее освободить"! Новую песню для Эфенди снова написали голландцы (создавшие и "Клеопатру"): Эми ван дер Вель, Луук ван Бирс, Тони Корнелиссен и Джош Эрл.

Но при этом в композиции звучат и этнические мотивы, исполненные на азербайджанских народных инструментах - зурне и нагаре (вид барабана - прим. ред.), а также использован национальный танец "яллы". И - с учетом современных трендов конкурса - на английском исполнена не вся песня. Есть и одна фраза на азербайджанском: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".