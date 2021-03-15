ФИФА подозревает в употреблении допинга трех российских игроков

Российский футбольный союз (РФС) получил от Международной федерации футбола (ФИФА) информацию о возбуждении трех дисциплинарных дел в связи с подозрением в возможных нарушениях антидопинговых правил в 2013 году со стороны двух футболистов и одной футболистки из России. Факт возбуждения дисциплинарного дела подтвердили в службе коммуникаций РФС.

"РФС получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные. Вся необходимая информация доведена до указанных лиц, и РФС окажет им всю необходимую юридическую помощь", - приводит ТАСС заявление службы коммуникаций РФС. Отмечается, что организации находятся в контакте по данному вопросу.

Представители РФС пока не назвали имена игроков, в отношении которых возбуждены дисциплинарные дела. Как сообщает "Чемпионат", одним из подозреваемых стал нападающий "Ростова" Владимир Обухов, в 2013 году принадлежавший московскому "Спартаку", но выступавший за другой столичный клуб - "Торпедо". Тогда Обухов входил в состав молодежной сборной России.

Бывший тренер "Торпедо" Борис Игнатьев заявил, что не верит в употребление футболистом допинга. "Ему это было ни к чему. Он пришел в аренду из "Спартака", хотел получить игровую практику. Да и по интеллекту Вове эти вещи были ни к чему. Хотел увеличить мышечную массу? Такого не могу сказать, в "Спартаке" он и мог качаться. Он пришел к нам играть, и как футболист нас устраивал. Со всех позиций - и мышечной основы, и скорости - интеллигентный футболист", - сообщил Игнатьев "Чемпионату".