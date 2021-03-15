Футболист Обухов прокомментировал обвинения в употреблении допинга

Нападающий "Ростова" Владимир Обухов прокомментировал обвинение в возможном нарушении антидопинговых правил в 2013 году.

Выступавший тогда на правах аренды за "Торпедо" Обухов являлся игроком молодежной сборной России. Помимо него в нарушении антидопинговых правил подозревают еще двух представителей России.

Сам Обухов признался, что получил уведомление от Международной Федерации футбола.

"Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции. Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые я употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему дает доктор", - сказал он "Чемпионату".

По словам игрока, с командой юристов он начал взаимодействие с РФС.