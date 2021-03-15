Недавно, роясь в неприметной книжной лавке, я наткнулась на небольшой симпатичный альбом с тисненой надписью на обложке: "Lappeenranta-Willmanstrand". Под обложкой - двенадцать черно-белых фотографий с видами Лаппеенранты столетней давности. До 1917 года этот финский городок, входивший в состав Российской империи, официально именовался по-шведски Вильманстранд, а сейчас он - центр русского шопинга.

Дома, обложившись старыми путеводителями, картами и описаниями путешествий, я приступила к изучению альбомчика. Каково же было мое изумление, когда я разглядела на главной улице городка Императорский дворец русского царя Александра III. В те годы Вильманстранд был резиденцией и любимым местом отдыха русских императоров...

Общий план дворца императора Александра III в Вильманстранде. Журнал "Всемирная иллюстрация", 1885 год. Фото: из коллекции Ольги Хорошиловой

Рай для императора

Улица на снимке, называвшаяся Ратушной, - широкая, вычищенная, зеленая, хорошо освещенная во всякое время - была главной правительственной артерией. В 1829 году архитектор Палмрот построил здесь деревянное здание ратуши, которую в 1840-е годы реконструировали, надстроили башню с часами и выкрасили в бюрократический желтый цвет. А модной эта улица стала позже благодаря визиту императора Александра III.

Будуар дворца императора Александра III в Вильманстранде. Журнал "Всемирная иллюстрация", 1885 год. Фото: из коллекции Ольги Хорошиловой

Приехав сюда в июле 1885 года, он поселился на углу Ратушной и Церковной улиц в здании, которое старые путеводители именовали дворцом. В реальности это был весьма скромный деревянный особняк на высоком каменном фундаменте, построенный еще в 1831 году по заказу окружного врача Даммерта. Потом он принадлежал богатой вдове Фонтель, владелице местного ресторана. Позже его выкупил город.

А в 1885 году особняк стал Императорской резиденцией.

Незадолго до приезда Александра III архитектор Аренберг и художница Чурберг основательно перестроили дом, разбили сад, построили обширную веранду, оборудовали зал, приемную, спальни для императора и императрицы. Интерьеры выдержали в национальном финском стиле. Многие предметы по специальному заказу сделали местные мастера. Кожу для мебели выполнили на мануфактуре в Таммерфорсе (ныне - Тампере). Пианино для царского кабинета сделали на фабрике Энгстрема в Гельсингфорсе. Потолки покрыли росписями с финскими национальными орнаментами. Царь лично распорядился украсить интерьеры произведениями финских художников из собственной коллекции. Здесь были полотна Линдхольма, Эдельфельта, Беренсона, Кляйне, скульптуры Таканена и Вальгрена. Получилась уютная красивая вилла, очень полюбившаяся императору.

Она оставалась резиденцией семьи Романовых до 1917 года. В 1931 году Императорский дворец снесли.

Вид на Ратушную улицу. На первом плане справа - здание ратуши. Вдалеке на углу - Императорский дворец. Фото: из коллекции Ольги Хорошиловой

Благодать для купцов

Как выглядела Лаппеенранта при Александре III? Городок и тогда был центром шопинга. Главной торговой артерией считалась Торговая улица (Kauppakatu) - в альбоме представлены несколько ее видов. Здесь держали магазины и жили самые влиятельные богатые русские купцы. Алексим Щербаков торговал галантереей. Чета Ташихиных предлагала колониальные деликатесы и сладкие вина. Через дорогу от них жили купцы Волковы, сколотившие состояние на торговле мясом и овощами. В лавке Афанасия Широкова покупали портвейны, мадеру, ягодные и фруктовые вина. Туз Виктор Абрамов, разбогатевший на торговле древесиной, держал "Магазин строительной техники и материалов". Дворянка Мария Антонова открыла модную кофейню Mokka, в которой варили превосходный кофе Paulig и подавали изысканные миндальные пирожные.

Вторым торговым центром Вильманстранда была бойкая Рыночная площадь у самой набережной. Здесь русский купец Виктор Абрамов возвел крытый Рыночный павильон с элементами модного стиля модерн; павильон хорошо виден на одной из фотографий. Слева от него в 1892 году предприниматель Холопайнен построил торговый дом, в котором вскоре открылась булочная русского купца Яковлева. По соседству в 1906 году Хейки Аувинен возвел свой торговый дом, переименованный позже в Дом Кохвакка. Другой достопримечательностью площади была так называемая "церковь Яаккола", названная в честь архитектора, хотя заказчиком был, скорее всего, купец Виктор Абрамов. К церкви постройка не имела никакого отношения - лишь внешне напоминала базилику. Внутри располагались торговые склады, кафе, пара лавок и видовой ресторан.

А еще на снимках из альбома - виды крупнейшего финского озера Сайма и любимая туристами набережная для прогулок. Полтора века назад по прелестной бухте катались на лодках, в чем особенно преуспели русские драгуны, любители щегольнуть мускулами перед дамами. Русские купцы тоже были не прочь похвастаться, но богатством, снимая для прогулок по озеру целый пароход; он назывался "Тира". Час проката стоил 3 марки, суточная аренда - 40 марок. Этот же пароход по определенным дням отвозил туристов на водопад Иматра, очень популярный среди русских путешественников, и к Сайменскому каналу. Увеселительная прогулка к "Лауритсала", первому шлюзу канала, стоила 5 марок за поездку - потому туда обычно отправлялись большой компанией, чтобы сэкономить.

В 1957 году все купеческие дома снесли. Нынче об азартных временах напоминает лишь здание знаменитой водолечебницы, построенное в 1870 году. Сейчас там модный спа-отель.

Мост вздохов. Вдали - здание начальной школы. Фото: из коллекции Ольги Хорошиловой

Приют для корнетов

"Прелестные открываются виды" - так писали русские туристы на обороте открыток, отправляемых родным из Вильманстранда. Любимой точкой для обзора была смотровая башня на Николаевском редуте, построенная местным Туристическим обществом в 1888 году. С ее платформы открывались роскошные виды на Сайменское озеро, пристани, зеленый район Палло, Крепостной полуостров.

И конечно, на Старый парк, называвшийся "Поцелуевым"!

С 1889 года, когда в городе стоял сначала Финский драгунский, а потом Финляндский драгунский полк, сюда часто приходили офицеры и нижние чины. На деревянной сцене выступал военный оркестр, а иногда хор трубачей финляндских драгун. Солдаты назначали свидания барышням, а в очаровательном деревянном киоске 1890-х годов драгунские корнеты и унтера покупали сладости дамам сердца. Впрочем, это не единственная память о русском военном присутствии. У западной границы парка по сей день стоит монумент, посвященный взятию русскими войсками Вильманстранда в 1741 году.

Вид на Торговую улицу. Фото: из коллекции Ольги Хорошиловой

Это то немногое, что сохранилось от русской императорской Лаппеенранты. В двадцатом веке город пережил непростые времена - горел в пору Гражданской войны, серьезно пострадал от бомбардировок во время Второй мировой. На месте снесенного в 1931 году Императорского дворца финский архитектор Ларс Сонк возвел мощное здание в стиле модернизм. О том, что здесь когда-то отдыхала царская семья, напоминает лишь скромная табличка на финском языке, которую вряд ли замечают нынешние русские туристы...