Израиль планирует летом начать принимать зарубежных туристов

Израиль летом сможет начать принимать туристов из других стран, выразил надежду директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете, может быть, в июле месяце туристы уже начнут приезжать в Израиль. Дай бог, чтобы так произошло", - цитирует представителя минтуризма агентство ТАСС. Он также отметил, что в Израиле обсуждается возможность проверки туристов, у которых не будет "зеленых паспортов", на антитела. Их наличие позволит путешественникам избежать карантина.

Шкляр также проинформировал, что в Израиле вакцину уже получили около 4 миллионов человек, еще порядка миллиона переболели COVID-19. "Мы можем стать первой страной, которая поборет коронавирус - до конца апреля удастся вакцинировать 70-80 процентов жителей", - заявил он.

Кроме того, он отметил, что, по его сведениям, Россия и Израиль обсуждают возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. По его словам, "для Израиля очень важны гости из России". "Мы сейчас находимся на активной стадии переговоров о взаимном признании сертификатов по вакцинации", - отметил Шкляр, добавив, что этот вопрос обсуждается со многими странами.