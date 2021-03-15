Указ главы Республики Марий Эл от 15 марта 2021 года № 31 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

Новости

В Гидрометцентре рассказали, где ждать подтопления дач и частных домов 12:59
В Дании изучат обстоятельства смерти женщины после прививки AstraZeneca 12:58
Под Тюменью сошедший с рельсов вагон перегородил дорогу к аэропорту 12:56
Депутат МГД Гусева рассказала об особенностях рынка "зеленых" облигаций 12:52
В Ирландии министру впервые в истории разрешили уйти в декретный отпуск 12:48
Первый энергоблок БелАЭС в Островце включен в сеть 12:32
Адвокат напомнил о наказании за покупку поддельных справок о вакцинации 12:28
Открытие первого космического отеля из-за пандемии отложили на 2027 год 12:24
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1036 пациентов 12:12
ФИФА подозревает в употреблении допинга трех российских игроков 12:08
Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна быть гласной 11:59
Опубликован финальный трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера 11:45
Ужесточились требования к организациям, выдающим ипотеку 11:42
Вину за гибель покусанной собаками девушки могут возложить на ее родителей 11:38
Большунов рассказал о помощи детским благотворительным фондам 11:35
"Я женщина, и я умею рычать": опубликован новый трейлер "Круэллы" 11:33
Лукашенко: Комиссия по подготовке поправок в конституцию РБ начала работу 11:22
Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с канала "Крым-24" 11:17
Почему "лайки" доминируют в поведении человека в социальных сетях 11:03
СМИ: ЕС намерен начать переговоры по закупке российской вакцины "Спутник V" 11:00
В Подмосковье девять детей госпитализированы с отравлением 10:40
В Красноярске объявили в розыск главу ООО, поставлявшего в школы салаты 10:38
Названы регионы с самым низким уровнем безработицы 10:37
Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции 10:34
Власти Москвы пригласили горожан в бесплатную школу нянь 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 марта 2021 г.

Указ главы Республики Марий Эл от 15 марта 2021 года № 31 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

Дата подписания 15 марта 2021 г.
Опубликован 15 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 "О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г, № 27032020020011, 30 марта 2020 г, № 30032020020012, 3 апреля 2020 г, № 03042020020013, 15 апреля 2020 г, № 15042020020016, 16 апреля 2020 г, № 16042020020017, 20 апреля 2020 г, № 20042020020018, 29 апреля 2020 г, № 29042020020021, 8 мая 2020 г, № 08052020020023, 29 мая 2020 г, № 29052020020031, 20 июня 2020 г, № 20062020020033, 29 июня 2020 г, № 29062020020036, 17 июля 2020 г, № 17072020020037, 24 июля 2020 г, № 24072020020038, 12 августа 2020 г, № 12082020020042, 4 сентября 2020 г, № 04092020020046, 25 сентября 2020 г, № 25092020020050, 16 октября 2020 г, № 16102020020054, 12 ноября 2020 г, № 12112020020056; 12 января 2021 г, № 12012021020002, 10 февраля 2021 г, № 10022021020004) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 14 марта 2021 г. включительно" заменить словами "до 18 апреля 2021 г. включительно";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что на территории Республики Марий Эл до 18 апреля 2021 г. включительно не допускается проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан с учетом особенностей, установленных настоящим Указом.

Данное ограничение не распространяется на правоотношения, связанные с подготовкой и проведением:

выборов и референдумов в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, в том числе мероприятий по выдвижению кандидатов избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения и последующему сбору подписей в поддержку кандидатов, за исключением агитационных мероприятий с очным присутствием граждан;

торжественного парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

При этом указанные мероприятия должны быть проведены в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

в) в пункте 3 слова "до 14 марта 2021 г. включительно" заменить словами "до 18 апреля 2021 г. включительно";

г) пункт 4 признать утратившим силу;

д) подпункты "а" - "г" пункта 6 признать утратившими силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией