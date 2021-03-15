Max Mara и Marcolin запускают первую совместную коллекцию солнцезащитных очков

Пять лет сотрудничества компании Max Mara и известного итальянского производителя солнцезащитных очков Marcolin привели к запуску их первой совместной коллекции.

Легкость и современная элегантность оправ сочетаются с геометрическими формами. Алессандро Беккарини, директор по стилю и разработке продукции Marcolin, сказал: "Мы дали жизнь новой коллекции очков, которая подчеркивает сущность бренда [Max Mara]. Что касается материалов и конструкции каркаса, мы выбрали ацетат и металлы, обеспечивающие максимальный комфорт и ощущение легкости, и переосмыслили культовые формы оправ больших размеров в современном стиле".

Фото: Max Mara

Ян Гриффитс, креативный директор Max Mara, отметил, что новые коллекции очков будут разрабатываться также вместе с Marcolin.

Коллекция поступит в продажу в апреле 2021 года и будет доступна в магазинах Max Mara, на официальном сайте компании, в розничных магазинах, бутиках дизайнерской оптики, а также на электронных платформах.