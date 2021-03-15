Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.03.2021,  
18:00
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Падение турецкого бронеавтомобиля с эвакуатора сняли на видео

Попытка эвакуации турецкого бронеавтомобиля закончилась его падением с платформы и опрокидыванием. Как сообщается, у военного транспортного средства была обнаружена неисправность, поэтому его решили вывезти с помощью четырехосного автомобиля.

Однако гражданский водитель, по всей видимости, не имел соответствующего опыта работы с тяжелой техникой - известно, что масса такого Vuran достигает 18500 кг.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
ПТУР вместо пушки: китайский клон БМП-1 мог стать истребителем танков

Да и само место погрузки было выбрано неудачное - дорога уходила под уклон. Под колеса установили противооткатные упоры, а машину поставили на стояночный тормоз, но грузовик начал самопроизвольно ехать в тот момент, когда на него стал заезжать броневик.

Видно, что движение началось после того, как передняя ось под тяжестью груза оторвалась от поверхности земли.

Водитель растерялся и не решился занять свое место в кабине, хотя дверь в нее была открыта, и был шанс избежать серьезного развития происшествия. А так через десяток метров незакрепленная боевая машина свалилась с платформы на бок. Нет данных о том, как сильно пострадал находившийся за рулем военнослужащий.

К сожалению, инциденты подобного рода случаются регулярно во многих армиях мира, в Сети можно увидеть много видеосюжетов с опрокидыванием танков, боевых машин пехоты, артиллерийских самоходок и зенитно-ракетных комплексов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Кристина Калашникова
Названа первая красавица армии России 12:16
Лед и пламя: эффектные стрельбы "Градов" в Арктике показали на видео 13.03.2021
Видео: партия танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение ЗВО 11.03.2021
бронетехника
Фото: Минобороны РФ
Под Нижним Новгородом пройдут учения танкистов России и Беларуси 14.03.2021
Китай показал доработанную модель аналога БМП Т-15 "Армата" 09.03.2021
"Терминатор" с "мягкой" динамической защитой замечен в Алжире 05.03.2021
Турция
Россия и Турция обсуждают покупку второй партии С-400 25.02.2021
Турция начала производство нового ударного дрона 05.02.2021