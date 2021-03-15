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15.03.2021 13:23
Рубрика: В мире

Пекин призвал Киев не политизировать отношения компаний из КНР с Крымом

Текст: Юрий Когалов
Китайская сторона требует от властей Украины не политизировать отношения компаний из КНР с Крымом, эти контакты сложились давно и соответствуют принципам рынка. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Фото: Ng Han Guan/AP Фото: Ng Han Guan/AP
Фото: Ng Han Guan/AP

По его словам, китайские предприятия "исторически поддерживают контакты с Крымом", их отношения основаны на рыночных принципах. "Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере", - отметил дипломат. Он выразил надежду, что "вовлеченные стороны путем диалога и переговоров урегулируют все вопросы".

Депутат Рады Рабинович: Китай изменил позицию по Крыму

Таким образом, представитель МИД КНР прокомментировал заявление депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, связавшего визит делегации китайских бизнесменов в Крым на прошлой неделе с действиями Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич"​​​.

Напомним, ранее Киев принял решение национализировать это предприятие. При этом власти Украины ввели санкции в отношении ряда акционеров компании "Мотор Сич", в том числе четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. В ответ Пекин потребовал от Киева соблюдать законные интересы инвесторов.

Стоит отметить, что решение о национализации было принято на фоне претензий, которые предъявляют китайские инвесторы Украине. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. В декабре 2020 года они инициировали арбитраж на сумму в 3,6 миллиарда долларов.

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