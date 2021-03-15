Песков рассказал об обсуждении кандидатуры нового госсекретаря Союзного государства

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали кандидатуру нового госсекретаря Союзного государства, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Какую именно кандидатуру обсуждали президенты, Песков публично говорить не стал.

"В обозримых планах Высшего госсовета пока не назначено", - также заметил пресс-секретарь российского лидера.

"Будет своевременно объявлено о принятом решении", - заключил Песков.

Напомним, что госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ранее заявил, что может покинуть свой пост.