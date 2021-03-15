Песков заявил о зарубежных попытках политизации темы вакцин

Президент России всегда был против политизации темы вакцин, но зарубежные недобросовестные политики и провокаторы пытаются использовать этот вопрос в своих целях. Российских ученых это не останавливает, пояснил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, мы не можем так сказать", - заметил Песков в ответ на вопрос, можно ли считать, что в Кремле не видят политизации этой темы в Евросоюзе. "Президент Путин всегда, с самого начала этой истории, выступал против политизации вакцинной тематики", - напомнил он, добавив, что общая задача - привить необходимую часть людей и остановить пандемию.

"Президент Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место. Мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, не очень удачных", - констатировал пресс-секретарь президента.

"Но все это никоим образом не останавливает добросовестную, планомерную работу и российских ученых, и российских представителей, которые удовлетворяют все растущий международный спрос на эту прививку", - заключил Песков.