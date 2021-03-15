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15.03.2021 10:36
Рубрика: В мире

Почему ХДС проиграла выборы в двух немецких землях

Текст: Тимофей Борисов
В Германии подводят первые итоги вчерашних выборов в Рейнлад-Пфальце и Банден-Вюртемберге. Сенсаций не случилось. Во главе этих богатейших западных земель ФРГ остаются на третий срок те же люди, что и прежде.
Фото: Helmut Fricke/AP Фото: Helmut Fricke/AP
Фото: Helmut Fricke/AP

Харизматичная Малу Драйер от социал-демократов в Re-Pf и Винфрид Кречманн от Зеленых в Ba-Wu остались у власти. Пандемия и коронавирусный локдаун не повлияли на настроения избирателей в этих землях. Они ничего менять не захотели.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Но главная интрига прошедших выборов все же была не в этом, а в том, какие итоги будут у ХДС под председательством нового партийного шефа Армина Лашета. Для него эти выборы стали первым серьезным испытанием. И вот тут - разочарование. Под свежими комментариями на новостном немецком телеканале NTV бегущей строкой мелькает: горький вечер для ХДС. И, пожалуй, этим все сказано. Христианские демократы не только не выиграли эти выборы, но и в обеих землях потеряли голоса. Это, конечно, не провал, но все же поражение. Что оно означает и какие последствия будет иметь?

На сайте авторитетного Шпигеля появились первые комментарии и аналитические выкладки о том, что бы это могло значить с точки зрения будущей коалиции в Бундестаге. Шпигель робко, но все же довольно авантюрно продвигает идею о том, что в сентябре после выборов возможна так называемая "светофорная" коалиция из трех партий, по примеру нынешней ампель-коалиции в Рейнланд-Пфальце.

Но, скорее всего, Шпигель ошибается. Региональные выборы и федеральные - это не одно и то же. То, что возможно на региональном, земельном уровне, не перейдет автоматически на уровень федеральный. Нынешние выборы показали как раз то, что все зримее и реальнее становится другая коалиция - ХДС и Зеленые. В сентябре на федеральных выборах ХДС вряд ли наберет намного более 30 процентов, а Зеленые ограничатся примерно 20 процентами. И с такими цифрами обе партии упадут в объятия друг друга.

Еще одним важным результатом вчерашних земельных выборов дня можно считать ослабление позиций в ХДС нынешнего шефа партии Армина Лашета и усиление позиций баварского льва Маркуса Зедера. Именно шеф баварской ХСС, партии-побратима ХДС Зедер отныне реально может претендовать на роль общего кандидата в канцлеры.

О нем как о приемнике Меркель на посту канцлера шептались и раньше. Но… Яркий, сильный, харизматичный и властный, он все же имеет один, условно говоря, "недостаток". Он - баварец. Об отношении немцев к баварцам ходят легенды. Немцы из других земель, особенно восточных нередко называют баварцев и Зедера прикольным словечком "Besserwisserwessi", что можно перевести как: лучше всех все знающим западенцем. В общем, - западный зазнайка.

Стали известны результаты экзитполов на региональных выборах в Германии

Но в любом случае, теперь после неудачи Лашета, если канцлером захочет быть Зедер, то вряд ли что-то сможет ему помешать, и ХДС придется подчиниться. Хотя отношения и внутри партии будут напряженными, и управление страной будет непростым. Зедер не может это не понимать. И подковерные терки в партии, безусловно, по этому поводу еще будут. Будет очень жарко. Поэтому Зедер может и отказаться выдвигаться в канцлеры.

И вот тогда своего часа может дождаться не кто иной, как Йенс Шпан, который на недавних партийных выборах также одержал победу в связке с Армином Лашетом, как его заместитель. У Шпана неплохое реноме, как министра здравоохранения. Но об этом пока говорить рановато, хотя в его родном округе в земле Северный Рейн-Вестфалия уже давно висят лозунги: "время Шпана пришло".

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