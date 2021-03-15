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15.03.2021 11:03
Рубрика: Общество

Почему "лайки" доминируют в поведении человека в социальных сетях

Текст: Юрий Медведев
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Международная команда ученых выяснила, что наше поведение в социальных сетях очень похоже на то, как ведут себя животные, например, крысы, ожидая пищевое вознаграждение.

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Это стало для биологов, прямо скажем, неожиданностью. Хотя с другой стороны, человечество сегодня "живет" в сетях. В 2020 году более четырех миллиардов человек проводили по несколько часов в день в Twitter, Facebook, Instagram и на других площадках. Мобильными телефонами пользуются более 5 миллиардов человек. Что мы ищем? Ответ, казалось бы, очевиден: информацию, друзей, общение, вторую половину... Но оказывается, есть более сильный магнит - "лайки".

Чтобы прийти к такому выводу, авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, проанализировали более миллиона постов в социальных сетях от более чем 4 тысяч пользователей Instagram и других площадок. Они обнаружили любопытный факт: люди размещают посты так, чтобы максимально увеличить количество "лайков". То есть делают посты чаще в ответ на большое количество лайков и реже, когда получают их меньше.

По мнению ученых, такие платформы, как Instagram и Facebook, подобны цифровому "ящику Скиннера". В этот лабораторный инструмент ученые помещают крысу, и когда она совершит определенные действия, например, нажмет на рычаг, вознаграждают ее едой.

Авторы работы надеются, что полученные результаты помогут лучше понять причины, почему социальные сети стали доминировать в нашей повседневной жизни, а также понять, как бороться с вредными последствиями зависимости от них.

Общество СМИ и соцсети Общество Наука

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