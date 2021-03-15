Посольство РФ в Мьянме усилило меры безопасности

Посольство России в Мьянме усилило меры безопасности на фоне роста напряженности в стране.

"В связи с обострением внутриполитической обстановки в посольстве усилены меры безопасности, включая охрану диппредставительства силами местных правоохранительных органов", - цитирует представителя дипмиссии РИА Новости. Он также отметил, что пока вопрос об эвакуации сотрудников посольства не стоит. "Ситуация в Мьянме на данном этапе непосредственной угрозы сотрудникам российской дипмиссии или членам их семей не представляет​​​", - отметили в диппредставительстве.

Как уточняет ТАСС, граждане России за помощью в консульский отдел миссии не обращались.

Отмечается, что посольство внимательно отслеживает развитие ситуации в Мьянме

Напомним, 1 февраля военные сместили гражданское правительство в стране и объявили чрезвычайно положение сроком на год. Свои действия военные объяснили предполагаемыми массовыми фальсификациями на выборах в ноябре 2020 года. По окончании режима ЧП они обещают передать власть победившей на новых выборах партии. Тем временем в стране проходят массовые демонстрации, часто заканчивающиеся столкновениями с силами безопасности.