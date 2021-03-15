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15.03.2021 15:12

Игорь Маковский провел в Твери Штаб по повышению надежности энергокомплекса

Генеральный директор совместно с руководящим составом Общества проинспектировал состояние производственных объектов районов электрических сетей "Тверьэнерго", а также реализацию мероприятий по повышению надежности сетевого комплекса филиала.
Фото: Россети Центр Фото: Россети Центр
Фото: Россети Центр

Глава энергокомпании посетил Рамешковский район электрических сетей, где проверил условия работы и отдыха персонала, обеспечение автомобильной и специальной техникой, средствами связи, ведение документации и после лично оценил ход работ по приведению к нормативному состоянию объектов электросетевого хозяйства на линиях электропередачи сети 6-10 кВ.

В регионе продолжает действовать усиленная группировка сил и средств "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" в составе 413 бригад, 2097 человек и 733 единиц техники. Энергетики проводят расчистку просек, вырубку угрожающих работе линий электропередачи деревьев, замену опор, проводов и оборудования энергообъектов.

В ходе заседания Штаба в Твери Игорь Маковский сделал акцент на четкое соблюдение сроков реализации мероприятий и процедуры приема выполненных работ.

"Необходимо строго придерживаться приоритета при проведении работ - это расчистка просек и вырубка деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи, а также ремонт опор и линий в труднодоступных местах. Все выявленные нарушения и результаты работ бригад на том или ином участке должны быть строго задокументированы и сопровождаться фотоотчетом", - отметил генеральный директор "Россети Центр".

Фото: Россети Центр

Также на Штабе обсудили вопросы по реорганизации оперативно-технологического управления филиала, повышению эффективности системы учета электроэнергии и борьбы с потерями, применению распредавтоматизации и повышению эффективности управления автотранспортным хозяйством. Особое внимание уделили мотивации и социально-бытовым вопросам персонала, который задействован в реализации мероприятий по повышению надёжности электросетевого комплекса Тверской области.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Центр"

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