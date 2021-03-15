Названа первая красавица армии России

Официальный печатный орган Минобороны "РФ", газета "Красная звезда", назвал победительницу конкурса красоты среди военнослужащих за 2020 год. Ею стала Елена Толстова, представительница Ракетных войск стратегического назначения.

- Наши девушки побеждают в армейском конкурсе красоты второй год подряд, в 2019-м это была Кристина Заворотная из академии в Серпухове. А гвардии рядовой Толстова служит механиком аппаратуры связи в Бологовском соединении, - рассказали "РГ" в пресс-службе РВСН.

Победила Елена по итогам электронного голосования читателей "Красной звезды" - те оценивали достоинства воительницы по снимку, сделанному Кристиной Калашниковой (она, кстати, победила с ним в номинации "Фотомастерство"). Лауреатам конкурса вручат дипломы и ценные подарки.

Елене Толстовой 27 лет, она родом из Тверской области. В свободное от службы время девушка занимается спортом, имеет первый разряд по легкой атлетике. Семейное положение своей красавицы ракетчики хранят в секрете.

По данным из открытых источников, близ Бологого базируется гвардейская дивизия РВСН, вооруженная баллистическими ракетами "Тополь" на мобильных пусковых установках.