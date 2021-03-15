Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.03.2021,  
12:16
Текст:  Антон Валагин (Тверь)

Названа первая красавица армии России

Фото: Кристина Калашникова Фото: Кристина Калашникова
Фото: Кристина Калашникова

Официальный печатный орган Минобороны "РФ", газета "Красная звезда", назвал победительницу конкурса красоты среди военнослужащих за 2020 год. Ею стала Елена Толстова, представительница Ракетных войск стратегического назначения.

Фото: Пресс-служба Северного флота
На Северном флоте женские команды отработали стрельбу и спасение раненых

- Наши девушки побеждают в армейском конкурсе красоты второй год подряд, в 2019-м это была Кристина Заворотная из академии в Серпухове. А гвардии рядовой Толстова служит механиком аппаратуры связи в Бологовском соединении, - рассказали "РГ" в пресс-службе РВСН.

Победила Елена по итогам электронного голосования читателей "Красной звезды" - те оценивали достоинства воительницы по снимку, сделанному Кристиной Калашниковой (она, кстати, победила с ним в номинации "Фотомастерство"). Лауреатам конкурса вручат дипломы и ценные подарки.

Елене Толстовой 27 лет, она родом из Тверской области. В свободное от службы время девушка занимается спортом, имеет первый разряд по легкой атлетике. Семейное положение своей красавицы ракетчики хранят в секрете.

По данным из открытых источников, близ Бологого базируется гвардейская дивизия РВСН, вооруженная баллистическими ракетами "Тополь" на мобильных пусковых установках.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: РИА Новости
На Дону в масштабе 1:1 воссоздали бронепоезд "Московский Метрополитен" 13.03.2021
Секретный трофей: TOW захватили через 4 месяца после отправки во Вьетнам 12.03.2021
"Пушечный" БТР-80А отбили у хуситов в Йемене 11.03.2021
РВСН
Фото: wikipedia.org
Испытания бомбардировщика-гиганта "Святогор" начались 105 лет назад 13.03.2021
Россия начала создание новой баллистической ракеты "Кедр" 01.03.2021
Боевого робота РВСН впервые показали на видео 24.02.2021
красота