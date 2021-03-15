Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1036 пациентов

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 1036 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 921 424.

В Москве выявлено 1353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 626 человек. В столице скончался 51 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.