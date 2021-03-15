Ракова рассказала о помощи цифрового алгоритма в лечении COVID-19

В московских резервных госпиталях и стационарах для лечения коронавирусной инфекции применяется новое решение единой цифровой платформы здравоохранения, которое реализовано в виде приложения "Ньюс2". Цифровой ассистент помогает врачу оценить риски ухудшения состояния пациентов с COVID-19 и при необходимости скорректировать тактику лечения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Благодаря работе единой цифровой платформы здравоохранения мы можем внедрять в ежедневную практику врачей передовые технологии и сервисы, которые повышают качество медицинской помощи. Например, в работе резервных госпиталей и стационаров для лечения пациентов с COVID-19 мы используем цифровой алгоритм для отслеживания динамики состояния пациента и эффективности проводимого лечения. В основе этого решения - метод оценки риска ухудшения состояния пациента по международной шкале "NEWS2". Для работы с системой используются планшеты со специализированным программным обеспечением. С их помощью медработник считывает QR-код с идентификационного браслета пациента в резервном госпитале или с идентификационного листа в стационаре и заносит в систему его текущие показатели: частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температуру тела, частоту дыхания. Система рассчитывает результат и "распределяет" пациента в определенную группу риска, подсвечивая нужным цветом. При этом инструмент помогает врачу оценить не только тяжесть состояния заболевшего, но и возможные риски его клинического ухудшения. Таким образом, сервис является лишь помощником в работе, финальное решение о дальнейшей тактике лечения остается за врачом".

Шкала "NEWS2" используется в разных странах мира для оценки тяжести состояния пациентов. Интерпретация результатов производится программой по сумме набранных баллов. На их основе формируется итоговая оценка, по результатам которой пациент попадает в определенную группу риска. Для того, чтобы подготовить медиков к определенному алгоритму действий и обратить внимание на уровень риска, сервис подсвечивает их соответствующим цветом:

• Оценка 0 баллов и синее цветовое поле - минимальный уровень риска.

• Оценка1-4 балла и зеленое цветовое поле - средний уровень риска

• Оценка 5-6 баллов и оранжевое цветовое поле - высокий уровень риска.

• Оценка 7-9 баллов - крайне высокий уровень риска. В этом случае медицинская сестра срочно вызывает врача, который оперативно принимает решение о необходимости перевода пациента в палату интенсивной терапии.

Также в систему заложен алгоритм ведения пациента. Он позволяет автоматически рассчитывать периодичность проведения осмотров больного.

Решение реализовано в формате приложения "Ньюс2", которое интегрировано в ЕМИАС, поэтому оценка риска состояния пациента попадает в электронную медицинскую карту стационарного больного. При этом врач в любой момент может ознакомиться как с текущей интегральной оценкой, так и с динамикой ее изменения, а также узнать исходные данные, на основании которых она сформирована. Применение клинической шкалы также существенно повышает безопасность пациента, гарантирует проведение осмотра в конкретный промежуток времени и измерение конкретных показателей. В результате пациент получает наиболее своевременную и оптимальную коррекцию проводимой терапии.

Для врача польза данной системы неоценима. На основании анализа изменения оценки, к примеру, с 3 до 5 баллов, врач может принять решение о необходимости более интенсивной терапии. Либо же наоборот, при уменьшении показателя удостовериться, что проводимая терапия эффективна.

Внедрение цифровых решений в столичной сфере здравоохранения реализуется совместно Департаментом здравоохранения и Департаментом информационных технологий. Напомним, весной в Москве начали разворачивать дополнительные мощности - резервные госпитали. Поэтому осенью, когда пандемия нанесла второй удар, столица была готова к такому развитию событий. Резервные госпитали - это современные цифровые клиники. У всех медицинских работников имеются планшеты, подключенные к системе ЕМИАС. Благодаря считыванию QR-кода на браслетах пациентов врачи получают быстрый доступ к электронной медицинской карте и результатам анализов. Бумажный документооборот в госпитале исключен, благодаря чему врачи и медсестры могут уделять максимум внимания больным.