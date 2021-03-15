В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии отравившихся школьников

Семеро подростков, госпитализированных с отравлением со спортивной базы в подмосковном Раменском, находятся в состоянии средней тяжести. Состояние еще двоих школьников оценивается как удовлетворительное, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения Московской области.

Напомним, инцидент произошел на спортбазе в поселке Кратово. Девять школьников в возрасте 14-16 лет почувствовали себя плохо и были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление". Причины отравления устанавливаются.