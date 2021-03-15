В Москве и двух регионах России потеплеет до аномальных значений

В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве, Амурской области и Хабаровском крае.

В столице России в начале недели воздух прогреется до +5 градусов. На юго-востоке страны температура днем будет достигать 10-12 градусов со знаком плюс. "Это очень высокая температура", - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

А вот кому не повезет в плане погоды - так это центральной Азии. Например, в Ташкенте днем будет холоднее, чем в Хабаровске. А в Ашхабаде ожидаются аномально холодные ночи, как в Москве. "В это время там обычно цветы начинают цвести, как у нас в мае", - цитирует метеоролога ТАСС.