Вину за гибель покусанной собаками девушки могут возложить на ее родителей

Столичные следователи расследуют уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) по факту гибели несовершеннолетней девушки на западе Москвы. Это странное происшествие произошло в минувшее воскресенье. На козырьке продуктового магазина, расположенного на 1 этаже жилого многоэтажного дома, обнаружили тело девушки с травмами, характерными для падения с высоты. Позднее эксперты обнаружили на нем следы от укусов собак.

Следователями предварительно установлено, что в квартире, из окна которой девушка выпала, она находилась одна. Следователи сейчас допрашивают соседей, очевидцев происшествия и родственников потерпевшей. Параллельно изучаются записи, изъятые с камер видеонаблюдения. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

Отмечается, что в рамках расследования также дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. Возможно возбуждение в отношении них уголовного дела по статье 293 УК РФ "халатность". Будут проверены и действия родителей, им могут вменить статью 156 УК РФ "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Ранее сообщалось, что погибшая девушка оказалась в квартире с собаками бойцовой породы. Правда, ранее звучала версия о том, что девушка пришла в гости к молодому человеку.