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15.03.2021 10:29
Рубрика: Общество

Власти Москвы пригласили горожан в бесплатную школу нянь

Текст: Сергей Бабкин

Бесплатная школа нянь "Бабушка на час" в городском центре "Моя карьера" приглашает москвичей на новый курс, сообщает официальный портал мэрии mos.ru.

Фото: iStock
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Студентам расскажут о современных методиках развития и тонкостях работы с особенными детьми, а также помогут получить профессию автоняни. "Особенно эта тема актуальна для молодых мам и людей старше 50 лет, - цитирует портал главу "Моей карьеры" Ирину Швец. - Так мы решаем сразу две задачи: с одной стороны, помогаем освоить новую специальность и найти источники дохода, с другой - обеспечиваем семьи подготовленными и проверенными нянями, чтобы родители и сами могли работать".

В связи с тем, что профессия няни становится все более востребованной, а критерии к работникам - серьезнее, в программу добавили новые пункты. "Студенты третьего потока узнают основы игропрактики и сказкотерапии. Кроме того, добавлен блок "Автоняни". В нем занятия ведут партнеры проекта, которые специализируются на безопасном сопровождении детей", - отметила автор программы и руководитель партнерского сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова.

Занятия проводятся в очной форме в центре "Моя карьера" и формате вебинаров. Первые уроки начнутся 29 марта. Для участия в них необходимо зарегистрироваться здесь.

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