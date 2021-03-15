В Забайкалье остались без электричества 54 населенных пункта

Аварийное отключение электроэнергии произошло 54 населенных пунктах Забайкальского края из-за циклона с сильным ветром до 30 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, наиболее напряженная обстановка сейчас в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах. Решениями муниципальных комиссий в них объявили режим чрезвычайной ситуации. Закрыты школы, дети смогут вернуть к занятиям, когда последствия аварии будут ликвидированы. Над этим работают 30 аварийно-восстановительных бригад, более 120 человек и 40 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов уже включены в работу три передвижные дизельные электростанции, еще 52 готовы к работе при необходимости.

"В Александрово-Заводском районе без электричества райцентр. Центр циклона сейчас над Забайкальском, там самая непростая ситуация. Работаем по восстановлению, отслеживаем всю ситуацию, подсчитываем ущерб", - заявил вице-премьер правительства края Андрей Гурулев.

По информации ГУ МЧС Забайкалья, полностью восстановить электроснабжение уже удалось в Улетовском районе.