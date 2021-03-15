Во Владивостоке при столкновении автомобилей погиб инспектор ГИБДД

Во Владивостоке произошло ДТП, в результате которого получил травмы и позже умер в реанимации старший инспектор ДПС, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Авария, в которой участвовали машины Toyota Carina и Toyota Prius произошла на улице Маковского. Водитель "Карины", женщина 1945 года рождения, при перестроении столкнулась с "Приусом". Его рулевой не справился с управлением, сбил 35-летнего инспектора ДПС и въехал в припаркованные автомобили. Медицинское освидетельствование показало, что оба водители были трезвыми.

Известно, что 22-летний мужчина, совершивший наезд на сотрудника, - злостный нарушитель ПДД. Его водительский стаж составил три года, при этом в 2020-м его 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушения, в основном за превышение скорости.

"По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка. Будет проведен ряд исследований", - говорится на сайте УМВД.

Отмечается, что у погибшего остались жена и пятилетняя дочь.