За сутки в России подтверждено 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1353

2 Санкт-Петербург 933

3 Московская область 627

4 Нижегородская область 353

5 Ростовская область 248

6 Самарская область 235

7 Воронежская область 226

8 Иркутская область 193

9 Свердловская область 171

10 Саратовская область 166

11 Пермский край 139

12 Челябинская область 138

13 Волгоградская область 133

14 Красноярский край 133

15 Ленинградская область 130

16 Республика Башкортостан 125

17 Краснодарский край 123

18 Тверская область 118

19 Пензенская область 117

20 Алтайский край 115

21 Республика Карелия 106

22 Тульская область 106

23 Курская область 103

24 Ярославская область 103

25 Тамбовская область 102

26 Ульяновская область 102

27 Вологодская область 101

28 Кировская область 101

29 Ставропольский край 98

30 Псковская область 95

31 Липецкая область 95

32 Новосибирская область 95

33 Архангельская область 94

34 Белгородская область 91

35 Калужская область 88

36 Брянская область 87

37 Омская область 85

38 Забайкальский край 84

39 Удмуртская Республика 81

40 Ханты-Мансийский автономный округ 80

41 Оренбургская область 80

42 Тюменская область 75

43 Мурманская область 73

44 Калининградская область 73

45 Астраханская область 73

46 Республика Бурятия 72

47 Владимирская область 69

48 Орловская область 68

49 Смоленская область 65

50 Республика Коми 64

51 Ивановская область 61

52 Приморский край 61

53 Рязанская область 59

54 Кабардино-Балкарская Республика 58

55 Республика Крым 57

56 Кемеровская область 57

57 Хабаровский край 51

58 Новгородская область 49

59 Курганская область 49

60 Республика Татарстан 47

61 Республика Чувашия 39

62 Костромская область 38

63 Республика Мордовия 38

64 Республика Дагестан 38

65 Томская область 36

66 Севастополь 33

67 Республика Саха (Якутия) 30

68 Республика Калмыкия 29

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 27

70 Амурская область 27

71 Республика Марий Эл 25

72 Республика Северная Осетия-Алания 20

73 Республика Алтай 19

74 Республика Хакасия 19

75 Камчатский край 18

76 Карачаево-Черкесская Республика 13

77 Республика Ингушетия 12

78 Сахалинская область 10

79 Чеченская Республика 10

80 Республика Адыгея 9

81 Магаданская область 6

82 Республика Тыва 5

83 Еврейская автономная область 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 400 045 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,03%

3. Сахалинская область, Еврейская автономная область 0,05% За последние сутки подтверждено 404 смерти Москва 51

Санкт-Петербург 45

Московская область 32

Воронежская область 21

Алтайский край 16

Ленинградская область 13

Краснодарский край 13

Красноярский край 12

Нижегородская область 11

Челябинская область 10

Свердловская область 9

Тульская область 8

Иркутская область 8

Волгоградская область 7

Ростовская область 7

Республика Чувашия 6

Владимирская область 5

Архангельская область 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Саратовская область 5

Новосибирская область 5

Томская область 5

Камчатский край 5

Тверская область 4

Мурманская область 4

Астраханская область 4

Пермский край 4

Оренбургская область 4

Курганская область 4

Тюменская область 4

Ивановская область 3

Липецкая область 3

Орловская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Пензенская область 3

Кемеровская область 3

Омская область 3

Забайкальский край 3

Курская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Республика Коми 2

Республика Крым 2

Севастополь 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Самарская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Бурятия 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Белгородская область 1

Брянская область 1

Ярославская область 1

Республика Дагестан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Республика Саха (Якутия) 1 За весь период по России умерло 92 494 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 447 человек Москва 1036

Санкт-Петербург 684

Московская область 450

Нижегородская область 407

Ростовская область 350

Астраханская область 251

Воронежская область 229

Самарская область 228

Республика Карелия 189

Свердловская область 182

Пермский край 179

Ленинградская область 174

Челябинская область 152

Красноярский край 135

Вологодская область 134

Саратовская область 134

Кировская область 132

Тверская область 125

Волгоградская область 124

Архангельская область 122

Пензенская область 122

Забайкальский край 118

Краснодарский край 115

Ханты-Мансийский автономный округ 100

Курская область 96

Ульяновская область 88

Ярославская область 86

Республика Саха (Якутия) 84

Тульская область 80

Калужская область 78

Сахалинская область 76

Новосибирская область 75

Омская область 72

Республика Башкортостан 71

Удмуртская Республика 70

Томская область 67

Хабаровский край 66

Брянская область 64

Ивановская область 64

Алтайский край 62

Республика Коми 60

Кабардино-Балкарская Республика 60

Белгородская область 59

Орловская область 59

Ставропольский край 59

Владимирская область 57

Республика Калмыкия 57

Оренбургская область 56

Калининградская область 55

Кемеровская область 53

Тюменская область 52

Ямало-Ненецкий автономный округ 51

Рязанская область 46

Новгородская область 45

Курганская область 41

Камчатский край 38

Смоленская область 37

Республика Мордовия 35

Карачаево-Черкесская Республика 34

Республика Чувашия 33

Мурманская область 32

Севастополь 32

Иркутская область 29

Республика Адыгея 27

Республика Хакасия 26

Республика Дагестан 25

Тамбовская область 24

Республика Бурятия 24

Липецкая область 23

Республика Северная Осетия - Алания 22

Амурская область 21

Республика Марий Эл 20

Псковская область 18

Чеченская Республика 18

Костромская область 11

Республика Татарстан 11

Республика Крым 6

Магаданская область 5

Ненецкий автономный округ 4

Республика Ингушетия 4

Республика Тыва 4

Еврейская автономная область 2

Республика Алтай 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 003 576. Ракова рассказала о помощи цифрового алгоритма в лечении COVID-19