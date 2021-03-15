За сутки в России подтверждено 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1353
- 2 Санкт-Петербург 933
- 3 Московская область 627
- 4 Нижегородская область 353
- 5 Ростовская область 248
- 6 Самарская область 235
- 7 Воронежская область 226
- 8 Иркутская область 193
- 9 Свердловская область 171
- 10 Саратовская область 166
- 11 Пермский край 139
- 12 Челябинская область 138
- 13 Волгоградская область 133
- 14 Красноярский край 133
- 15 Ленинградская область 130
- 16 Республика Башкортостан 125
- 17 Краснодарский край 123
- 18 Тверская область 118
- 19 Пензенская область 117
- 20 Алтайский край 115
- 21 Республика Карелия 106
- 22 Тульская область 106
- 23 Курская область 103
- 24 Ярославская область 103
- 25 Тамбовская область 102
- 26 Ульяновская область 102
- 27 Вологодская область 101
- 28 Кировская область 101
- 29 Ставропольский край 98
- 30 Псковская область 95
- 31 Липецкая область 95
- 32 Новосибирская область 95
- 33 Архангельская область 94
- 34 Белгородская область 91
- 35 Калужская область 88
- 36 Брянская область 87
- 37 Омская область 85
- 38 Забайкальский край 84
- 39 Удмуртская Республика 81
- 40 Ханты-Мансийский автономный округ 80
- 41 Оренбургская область 80
- 42 Тюменская область 75
- 43 Мурманская область 73
- 44 Калининградская область 73
- 45 Астраханская область 73
- 46 Республика Бурятия 72
- 47 Владимирская область 69
- 48 Орловская область 68
- 49 Смоленская область 65
- 50 Республика Коми 64
- 51 Ивановская область 61
- 52 Приморский край 61
- 53 Рязанская область 59
- 54 Кабардино-Балкарская Республика 58
- 55 Республика Крым 57
- 56 Кемеровская область 57
- 57 Хабаровский край 51
- 58 Новгородская область 49
- 59 Курганская область 49
- 60 Республика Татарстан 47
- 61 Республика Чувашия 39
- 62 Костромская область 38
- 63 Республика Мордовия 38
- 64 Республика Дагестан 38
- 65 Томская область 36
- 66 Севастополь 33
- 67 Республика Саха (Якутия) 30
- 68 Республика Калмыкия 29
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 27
- 70 Амурская область 27
- 71 Республика Марий Эл 25
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 20
- 73 Республика Алтай 19
- 74 Республика Хакасия 19
- 75 Камчатский край 18
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 77 Республика Ингушетия 12
- 78 Сахалинская область 10
- 79 Чеченская Республика 10
- 80 Республика Адыгея 9
- 81 Магаданская область 6
- 82 Республика Тыва 5
- 83 Еврейская автономная область 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 400 045 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,03%
- 3. Сахалинская область, Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 404 смерти
- Москва 51
- Санкт-Петербург 45
- Московская область 32
- Воронежская область 21
- Алтайский край 16
- Ленинградская область 13
- Краснодарский край 13
- Красноярский край 12
- Нижегородская область 11
- Челябинская область 10
- Свердловская область 9
- Тульская область 8
- Иркутская область 8
- Волгоградская область 7
- Ростовская область 7
- Республика Чувашия 6
- Владимирская область 5
- Архангельская область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Саратовская область 5
- Новосибирская область 5
- Томская область 5
- Камчатский край 5
- Тверская область 4
- Мурманская область 4
- Астраханская область 4
- Пермский край 4
- Оренбургская область 4
- Курганская область 4
- Тюменская область 4
- Ивановская область 3
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Пензенская область 3
- Кемеровская область 3
- Омская область 3
- Забайкальский край 3
- Курская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Республика Крым 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Самарская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Бурятия 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Белгородская область 1
- Брянская область 1
- Ярославская область 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период по России умерло 92 494 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 447 человек
- Москва 1036
- Санкт-Петербург 684
- Московская область 450
- Нижегородская область 407
- Ростовская область 350
- Астраханская область 251
- Воронежская область 229
- Самарская область 228
- Республика Карелия 189
- Свердловская область 182
- Пермский край 179
- Ленинградская область 174
- Челябинская область 152
- Красноярский край 135
- Вологодская область 134
- Саратовская область 134
- Кировская область 132
- Тверская область 125
- Волгоградская область 124
- Архангельская область 122
- Пензенская область 122
- Забайкальский край 118
- Краснодарский край 115
- Ханты-Мансийский автономный округ 100
- Курская область 96
- Ульяновская область 88
- Ярославская область 86
- Республика Саха (Якутия) 84
- Тульская область 80
- Калужская область 78
- Сахалинская область 76
- Новосибирская область 75
- Омская область 72
- Республика Башкортостан 71
- Удмуртская Республика 70
- Томская область 67
- Хабаровский край 66
- Брянская область 64
- Ивановская область 64
- Алтайский край 62
- Республика Коми 60
- Кабардино-Балкарская Республика 60
- Белгородская область 59
- Орловская область 59
- Ставропольский край 59
- Владимирская область 57
- Республика Калмыкия 57
- Оренбургская область 56
- Калининградская область 55
- Кемеровская область 53
- Тюменская область 52
- Ямало-Ненецкий автономный округ 51
- Рязанская область 46
- Новгородская область 45
- Курганская область 41
- Камчатский край 38
- Смоленская область 37
- Республика Мордовия 35
- Карачаево-Черкесская Республика 34
- Республика Чувашия 33
- Мурманская область 32
- Севастополь 32
- Иркутская область 29
- Республика Адыгея 27
- Республика Хакасия 26
- Республика Дагестан 25
- Тамбовская область 24
- Республика Бурятия 24
- Липецкая область 23
- Республика Северная Осетия - Алания 22
- Амурская область 21
- Республика Марий Эл 20
- Псковская область 18
- Чеченская Республика 18
- Костромская область 11
- Республика Татарстан 11
- Республика Крым 6
- Магаданская область 5
- Ненецкий автономный округ 4
- Республика Ингушетия 4
- Республика Тыва 4
- Еврейская автономная область 2
- Республика Алтай 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 003 576.