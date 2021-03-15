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15.03.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9 437 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1353
  • 2 Санкт-Петербург 933
  • 3 Московская область 627
  • 4 Нижегородская область 353
  • 5 Ростовская область 248
  • 6 Самарская область 235
  • 7 Воронежская область 226
  • 8 Иркутская область 193
  • 9 Свердловская область 171
  • 10 Саратовская область 166
  • 11 Пермский край 139
  • 12 Челябинская область 138
  • 13 Волгоградская область 133
  • 14 Красноярский край 133
  • 15 Ленинградская область 130
  • 16 Республика Башкортостан 125
  • 17 Краснодарский край 123
  • 18 Тверская область 118
  • 19 Пензенская область 117
  • 20 Алтайский край 115
  • 21 Республика Карелия 106
  • 22 Тульская область 106
  • 23 Курская область 103
  • 24 Ярославская область 103
  • 25 Тамбовская область 102
  • 26 Ульяновская область 102
  • 27 Вологодская область 101
  • 28 Кировская область 101
  • 29 Ставропольский край 98
  • 30 Псковская область 95
  • 31 Липецкая область 95
  • 32 Новосибирская область 95
  • 33 Архангельская область 94
  • 34 Белгородская область 91
  • 35 Калужская область 88
  • 36 Брянская область 87
  • 37 Омская область 85
  • 38 Забайкальский край 84
  • 39 Удмуртская Республика 81
  • 40 Ханты-Мансийский автономный округ 80
  • 41 Оренбургская область 80
  • 42 Тюменская область 75
  • 43 Мурманская область 73
  • 44 Калининградская область 73
  • 45 Астраханская область 73
  • 46 Республика Бурятия 72
  • 47 Владимирская область 69
  • 48 Орловская область 68
  • 49 Смоленская область 65
  • 50 Республика Коми 64
  • 51 Ивановская область 61
  • 52 Приморский край 61
  • 53 Рязанская область 59
  • 54 Кабардино-Балкарская Республика 58
  • 55 Республика Крым 57
  • 56 Кемеровская область 57
  • 57 Хабаровский край 51
  • 58 Новгородская область 49
  • 59 Курганская область 49
  • 60 Республика Татарстан 47
  • 61 Республика Чувашия 39
  • 62 Костромская область 38
  • 63 Республика Мордовия 38
  • 64 Республика Дагестан 38
  • 65 Томская область 36
  • 66 Севастополь 33
  • 67 Республика Саха (Якутия) 30
  • 68 Республика Калмыкия 29
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 27
  • 70 Амурская область 27
  • 71 Республика Марий Эл 25
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 20
  • 73 Республика Алтай 19
  • 74 Республика Хакасия 19
  • 75 Камчатский край 18
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 77 Республика Ингушетия 12
  • 78 Сахалинская область 10
  • 79 Чеченская Республика 10
  • 80 Республика Адыгея 9
  • 81 Магаданская область 6
  • 82 Республика Тыва 5
  • 83 Еврейская автономная область 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 400 045 случаев (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,03%
  • 3. Сахалинская область, Еврейская автономная область 0,05%
За последние сутки подтверждено 404 смерти
  • Москва 51
  • Санкт-Петербург 45
  • Московская область 32
  • Воронежская область 21
  • Алтайский край 16
  • Ленинградская область 13
  • Краснодарский край 13
  • Красноярский край 12
  • Нижегородская область 11
  • Челябинская область 10
  • Свердловская область 9
  • Тульская область 8
  • Иркутская область 8
  • Волгоградская область 7
  • Ростовская область 7
  • Республика Чувашия 6
  • Владимирская область 5
  • Архангельская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Саратовская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Томская область 5
  • Камчатский край 5
  • Тверская область 4
  • Мурманская область 4
  • Астраханская область 4
  • Пермский край 4
  • Оренбургская область 4
  • Курганская область 4
  • Тюменская область 4
  • Ивановская область 3
  • Липецкая область 3
  • Орловская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Пензенская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Омская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Курская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Коми 2
  • Республика Крым 2
  • Севастополь 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Самарская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Бурятия 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Белгородская область 1
  • Брянская область 1
  • Ярославская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Республика Саха (Якутия) 1

За весь период по России умерло 92 494 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 447 человек
  • Москва 1036
  • Санкт-Петербург 684
  • Московская область 450
  • Нижегородская область 407
  • Ростовская область 350
  • Астраханская область 251
  • Воронежская область 229
  • Самарская область 228
  • Республика Карелия 189
  • Свердловская область 182
  • Пермский край 179
  • Ленинградская область 174
  • Челябинская область 152
  • Красноярский край 135
  • Вологодская область 134
  • Саратовская область 134
  • Кировская область 132
  • Тверская область 125
  • Волгоградская область 124
  • Архангельская область 122
  • Пензенская область 122
  • Забайкальский край 118
  • Краснодарский край 115
  • Ханты-Мансийский автономный округ 100
  • Курская область 96
  • Ульяновская область 88
  • Ярославская область 86
  • Республика Саха (Якутия) 84
  • Тульская область 80
  • Калужская область 78
  • Сахалинская область 76
  • Новосибирская область 75
  • Омская область 72
  • Республика Башкортостан 71
  • Удмуртская Республика 70
  • Томская область 67
  • Хабаровский край 66
  • Брянская область 64
  • Ивановская область 64
  • Алтайский край 62
  • Республика Коми 60
  • Кабардино-Балкарская Республика 60
  • Белгородская область 59
  • Орловская область 59
  • Ставропольский край 59
  • Владимирская область 57
  • Республика Калмыкия 57
  • Оренбургская область 56
  • Калининградская область 55
  • Кемеровская область 53
  • Тюменская область 52
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 51
  • Рязанская область 46
  • Новгородская область 45
  • Курганская область 41
  • Камчатский край 38
  • Смоленская область 37
  • Республика Мордовия 35
  • Карачаево-Черкесская Республика 34
  • Республика Чувашия 33
  • Мурманская область 32
  • Севастополь 32
  • Иркутская область 29
  • Республика Адыгея 27
  • Республика Хакасия 26
  • Республика Дагестан 25
  • Тамбовская область 24
  • Республика Бурятия 24
  • Липецкая область 23
  • Республика Северная Осетия - Алания 22
  • Амурская область 21
  • Республика Марий Эл 20
  • Псковская область 18
  • Чеченская Республика 18
  • Костромская область 11
  • Республика Татарстан 11
  • Республика Крым 6
  • Магаданская область 5
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Ингушетия 4
  • Республика Тыва 4
  • Еврейская автономная область 2
  • Республика Алтай 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 003 576.

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