Замглавы администрации Смидовичского района ЕАО попал под следствие

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ) возбудили в отношении первого заместителя главы администрации Смидовичского района Еврейской автономной области.

О нарушениях стало известно после очередной прокурорской проверки. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что в 2020 году администрация района заключила с коммерческой фирмой контракт по строительству водовода в поселке Николаевка. Подрядчик не закончил работу вовремя, но, несмотря на это, замглавы района подписал акты о выполнении работ. Благодаря этому компания получила 1,8 миллиона рублей из местного бюджета.

Ведется расследование по делу и проверка действий руководителя организации-подрядчика.