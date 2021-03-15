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15.03.2021 04:00
Рубрика: Происшествия

Замглавы администрации Смидовичского района ЕАО попал под следствие

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ) возбудили в отношении первого заместителя главы администрации Смидовичского района Еврейской автономной области.

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О нарушениях стало известно после очередной прокурорской проверки. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что в 2020 году администрация района заключила с коммерческой фирмой контракт по строительству водовода в поселке Николаевка. Подрядчик не закончил работу вовремя, но, несмотря на это, замглавы района подписал акты о выполнении работ. Благодаря этому компания получила 1,8 миллиона рублей из местного бюджета.

Ведется расследование по делу и проверка действий руководителя организации-подрядчика.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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