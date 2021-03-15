Житель Благовещенска устроил стрельбу в баре

В музыкальном баре Благовещенска произошел конфликт между посетителями. Они устроили драку, один из мужчин ударил другого стаканом по голове, тот в ответ начал стрелять. По сообщениям очевидцев, было произведено три выстрела.

"На пульт дежурной части поступило сообщение от вневедомственной охраны, что в одном из ночных клубов Благовещенска двое мужчин устроили перестрелку, предположительно, из травматического оружия. Были установлены личности участников инцидента 1978 и 1992 годов рождения, они местные жители. Сейчас полиция выясняет подробности, проводится проверка", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь городского отдела МВД Татьяна Кутека.

Она также отметила, что оба участника конфликта получили травмы и были доставлены в больницу. Старший из мужчин госпитализирован. Второй, открывший стрельбу, после осмотра ушел домой, отказавшись проходить лечение. Обоих уже опросили правоохранители.