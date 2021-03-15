Началась регистрация на Пермский инженерно-промышленный форум

С 15 по 16 апреля на пермском заводе имени Шпагина пройдет VI Пермский инженерно-промышленный форум 2021 (ПИПФ). Ключевыми темами мероприятия этого года станут промкооперация и новые технологии.

В рамках деловой программы форума эксперты и участники обсудят вопросы повышения производительности труда, инструменты государственной поддержки предприятий, перспективы использования цифровых решений в производственном секторе и развитие научно-образовательного центра "Рациональное недропользование". Регистрация участников открыта на сайте: https://engineerforum.ru/signup

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечает, что уже ставший традиционным форум - большое событие для Пермского края. - Значение промышленности для региона трудно переоценить - это наша опора. Более 230 тысяч жителей Прикамья трудятся на различных предприятиях, - говорит он.

- Активно развивается промышленная кооперация для продвижения продукции местных производителей. Уже заключено 13 дорожных карт, в том числе с такими флагманами, как "ЛУКОЙЛ", "ГАЗПРОМ" и "Уралкалий". Именно развитию этого направления будет уделено особое внимание на предстоящем форуме. ПИПФ - уникальная площадка, где в течение двух дней бизнес общается между собой, представляет свои технологии и продукты, находит новых партнеров и заказчиков. Это хорошая возможность продемонстрировать возможности региона, привлечь новые инвестиции, а значит - создать новые рабочие места и получить дополнительные средства в бюджет края.

Форум объединяет промышленников, научное сообщество, высокотехнологичный бизнес и органы власти для презентации и обсуждения новейших наработок, главных проектов и лучших достижений в индустриальной сфере.

ПИПФ 2021 планируют посетить представители крупнейших промышленных федеральных компаний и холдингов, таких как "ЛУКОЙЛ", "СИБУР-Холдинг", "ММК" и других. Мероприятие является ведущей дискуссионной и креативной площадкой для экспертов и практиков индустриального развития, федеральных и региональных органов власти, представителей общественности и молодежи.

Пермский инженерно-промышленный форум проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций.

В 2019 году в ПИПФ приняли участие более 3000 специалистов и топ-менеджеров крупных промышленных предприятий РФ, представители финансовых структур, ученые, инвесторы, российские и зарубежные эксперты.

В рамках экспозиционной части форума впервые в Перми будет представлен ряд уникальных решений и разработок по направлениям промышленной кооперации, цифровизации, углубленной разработки новых высокотехнологичных продуктов, наращивания кадрового потенциала и диверсификации экономики.

Предварительную программу можно посмотреть на сайте форума: https://engineerforum.ru/structure

*Мероприятия форума будут проводиться с соблюдением санитарных норм и правил.