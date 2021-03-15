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15.03.2021 18:55
Рубрика: Происшествия

Судмедэксперт, признавший пьяным ребенка, приговорен к исправительным работам

Текст: Наталья Козлова

Сотрудник районного подразделения "Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы" Сергей Насонов признан виновным в халатности при производстве экспертизы тела ребенка, погибшего в дорожно-транспортном происшествии.

Фото: Пресс-служба Басманного суда
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Это уголовное дело по поручению Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства "для всестороннего расследования в связи с повышенным общественным резонансом".

Напомним, в июле 2019 года в результате ДТП 6-летний мальчик получил смертельные травмы. По версии следствия, эксперт Насонов 15 августа 2019 года "отразил в заключении эксперта неверную причину смерти малолетнего и недостоверные сведения о наличии в его крови этилового спирта".

Оказалось, что после извещения о ДТП 13 июля 2019 года он не выехал на место происшествия. Судебно-медицинское исследование тела эксперт начал лишь 15 июля, изъяв только кровь погибшего. При вскрытии он не произвел изъятия необходимых биологических материалов для судебно-гистологической экспертизы и определения наличия и количественного содержания этанола.

Кроме того, образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранился несколько дней без холодильной камеры, что "повлекло возможность порчи этого образца".

После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, не принял мер к его дополнительной проверке и сохранности исследованных образцов крови мальчика, которые позднее были уничтожены по истечении срока хранения, подчеркнули в СК.

Приговором суда Насонову назначено 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5 процентов заработка.

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