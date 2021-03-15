В Уфе на поверхности реки обнаружили нефтяное пятно

В Башкирии спасатели и экологи выезжали для устранения на поверхности реки Уфа подозрительного пятна, предположительно нефтепродукта. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

Жители микрорайона Сипайлово обнаружили пятно напротив дома по адресу: Набережная,71. На место выехали представители управления гражданской защиты столицы, в том числе спасатели поисково-спасательного отряда Уфы, сотрудники минэкологии РБ, а также Уфаводоканала и спецуправления по ремонту и содержанию искусственных сооружений.

Специалисты минэкологии взяли пробы воды для анализа, а спасатели обработали акватории сорбентом на площади шесть квадратных метров. В управлении гражданской защиты Уфы уверили, что распространение вещества не допущено, а угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Причина появления пятна выясняется.