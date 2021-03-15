Новосибирский губернатор потребовал очистить балконы и кровли от снега

Государственной жилищной инспекции Новосибирской области совместно с муниципалитетами необходимо усилить работу по контролю за своевременной очисткой балконов и кровель домов от снега и льда. Такое поручение дал глава региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве области.

Как особо отметил губернатор, при проведении этой работы в кратчайшие сроки должна быть налажена координация между управляющими компаниями, ТСЖ и жильцами.

- В связи с наступлением оттепели, быстрым образованием наледи на кровлях, козырьках балконов нам нельзя терять времени. ГЖИ вместе с мэрией Новосибирска, другими муниципалитетами необходимо обратить внимание на границу ответственности между управляющими компаниями, ТСЖ, жильцами. Просьба организовать профилактическую работу, предупредить всех ответственных, - подчеркнул Андрей Травников.

Специалисты ГЖИ регулярно проводят рейдовые осмотры придомовых территорий, очистки кровель и козырьков многоквартирных домов от снега, наледи и льдообразований. С января этого года осмотрен 7751 МКД в Новосибирске и области. По итогам рейдов выявлено 1859 нарушений - это наличие снега перед домами, колейность на дороге, наличие снега и сосулек на скатных кровлях, а также балконах. По выявленным фактам управляющим организациям, органам местного самоуправления направлены информационные письма об устранении нарушений в кратчайшие сроки. На конец февраля управляющие организации устранили 1751 нарушение.

Областная государственная жилищная инспекция напоминает, что управляющая организация несет ответственность за создание благоприятных и безопасных условий проживания в многоквартирном доме, и обращает внимание на своевременную уборку снега во дворах, с кровель и иных конструктивных элементов.

Справка "РГ"

Жители области могут обратиться в управляющую организацию по поводу некачественной очистки кровель МКД и придомовых территорий от снега и наледи, а также в ГЖИ Новосибирской области по телефону горячей линии: 8 (383) 303-44-69. Либо оставить обращение через ПОС (платформу обратной связи).