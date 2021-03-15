Синоптики предупредили о сильном ветре в некоторых регионах РФ

В начале недели усиление ветра до 16-28 м/с ожидается в Туве, Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской области, регионах Южного федерального округа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, по словам метеоролога, в Туве ожидаются метель, ветер 25-28 м/с, в Иркутской области - 16-24 м/с, в районе Забайкальского края, Бурятии - метель, сильный ветер 25-30 м/с.

Та же ситуация складывается в ЮФО. Например, на Черноморском побережье порывы ветра могут превышать 25 м/с.

Как пояснил Роман Вильфанд, сильный ветер станет проблемой для россиян на ближайшие два месяца, так как меняется так называемый циркуляционный режим.