В АО "РЭС" зафиксировали рост доли электронных заявок в период ограничений

Новости

Центр "Вектор" зарегистрирует новую вакцину от оспы 03:26
Налоговый вычет на спорт могут ввести для новой категории россиян 03:18
В Гааге задержали около 20 участников антиправительственной демонстрации 02:41
Журналисты WP объяснили, почему Байден не звонит Зеленскому 02:35
Нидерланды приостановят использование вакцины AstraZeneca 02:08
Неизвестные нанесли ракетный удар по машинам с нефтью на севере Сирии 01:55
В Бразилии зафиксировали максимум заболевших COVID-19 за неделю 01:39
В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве и на Дальнем Востоке 01:30
Россиянам предрекли исчезновение зимы 00:20
В Москве не будут повышать стоимость резидентных разрешений на парковку 00:08
Военные представительства Минобороны РФ открылись в Судане и ЦАР 00:00
Стали известны результаты экзитполов на региональных выборах в Германии 14.03.2021
Клуб из города Ревда впервые завоевал Кубок России по баскетболу 14.03.2021
Генсек ХДС прокомментировал предварительные результаты региональных выборов 14.03.2021
Роналду покорил рекорд Пеле по голам в официальных матчах 14.03.2021
Болгария откроет летний туристический сезон с 1 мая 14.03.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 41 военнослужащий 14.03.2021
Роналду оформил хет-трик за 22 минуты матча с "Кальяри" 14.03.2021
Рязанский назвал политическим заявление Зюганова о налоге для богатых 14.03.2021
В Болгарии объявили о провале правительства в борьбе с коронавирусом 14.03.2021
Ударник The Exploited Вилли Бьюкэн попал в больницу с приступом 14.03.2021
Жителя Петрозаводска убило упавшей с крыши наледью 14.03.2021
Большунову вручили "Хрустальный глобус" под гимн России 14.03.2021
Вирусолог допустил рост заболеваемости COVID-19 в России к осени 14.03.2021
Названы три вредящие здоровью послеобеденные привычки 14.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Минэнерго объяснило рост цен на бензин
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
15.03.2021 03:00

В АО "РЭС" зафиксировали рост доли электронных заявок в период ограничений

Во время пандемии центр и пункты обслуживания клиентов АО "РЭС" временно прекратили работу в очном режиме, однако прием обращений по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям не останавливался. Для удобства потребителей и обеспечения их безопасности компанией был предложен широкий спектр электронных сервисов.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

В течение 2020 года специалисты обработали более 50 тысяч обращений по вопросам присоединения к электросетям. Большинство обращений поступило в дистанционном формате - через call-центр и различные сервисы на сайте компании.

Следуя тенденции активного перехода пользователей в сегмент онлайн-коммуникаций, в компании создали множество каналов и средств связи. Прежде всего, это сервис "Личный кабинет" на сайте www.eseti.ru С его помощью можно полностью в электронном виде провести оформление документации по технологическому присоединению к электросетям - от подачи заявки до проведения оплаты банковской картой, которая доступна для большей части клиентов.

Кроме того, на сайте АО "РЭС" реализована возможность узнать статус уже поданной заявки, представлена на интерактивной карте информация по загрузке центров питания, а также размещен калькулятор стоимости технологического присоединения к электрическим сетям. Для дополнительного информирования на сайте размещаются ответы на наиболее часто возникающие вопросы при оформлении технологического присоединения к электрическим сетям, которые поступают от потребителей в том числе и через сервис "Задать вопрос".

Возможности электронных сервисов по обслуживанию клиентов постоянно дорабатываются для повышения удобства получения необходимой информации. В частности, на сайте АО "РЭС" разработаны и размещены видеоинструкции по регистрации личного кабинета и порядку подачи заявок, идет внедрение чат-бота, планируется модернизация личного кабинета и разработка мобильного приложения.

При этом, компания не исключает и традиционные каналы коммуникации с клиентами. Для консультаций потребителей организована бесплатная линия 8-800-201-92-20, где ответы на основные вопросы можно получить, прослушав автоинформатор, или оставив обращение на автоответчик. Первый освободившийся оператор обработает обращение и свяжется с потребителем в течение 1 рабочего дня. В условиях пандемии в связи с отсутствием очного приема нагрузка на call-центр также значительно выросла. За 2020 год операторы приняли порядка 9000 звонков - это на треть больше, чем в 2019 году.

С развитием онлайн-сервисов в компании не ослабляют внимание и к очному обслуживанию клиентов. При снятии ограничительных мер центр и пункты обслуживания клиентов АО "РЭС" готовы к приему граждан и оборудованы всеми необходимыми средствами для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности (противобактерицидные рециркуляторы воздуха, защитные экраны на столах приема и выдачи документов, санитайзеры и маски).

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Журналисты WP объяснили, почему Байден не звонит Зеленскому
Неизвестные нанесли ракетный удар по машинам с нефтью на севере Сирии
Нидерланды приостановят использование вакцины AstraZeneca
Стали известны результаты экзитполов на региональных выборах в Германии
Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан