В Туве подросток ушел в школу и пропал

В Туве ведутся поиски 16-летнего подростка, который 13 марта ушел в школу и не вернулся.

Как рассказали в МВД по республике, вечером 13 марта в полицию обратилась жительница села Бай-Хаак. По словам женщины, ее сын вышел из дома в 8 часов утра на занятия в школу и не вернулся.

Незамедлительно начались поиски. Ориентировку на подростка передали всем наружным службам полиции, поисковые группы прочесали близлежащий лесной массив, провели подворный обход в селах Бай-Хаак, Сосновка, Дурген, проверили общежития техникумов района, опросили друзей и знакомых семьи. Однако до сих пор несовершеннолетний не найден.

Как говорят в полиции, выяснилось, что на уроках в тот день юноша так и не появился.

- При этом по месту учебы несовершеннолетний характеризуется как спокойный ученик, в конфликтных ситуациях не участвовал, на профилактическом учете ПДН он не состоит, ранее из дома не уходил и не склонен к бродяжничеству, - отметили в ведомстве.