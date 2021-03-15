Видео: В Кузбассе построили рекордно высокую башню из блинов

В кемеровском музее-заповеднике "Томская Писаница" установили рекорд России - соорудили самую высокую башню из блинов.

По информации "Вести-Кузбасс", поставили в минувшие выходные на празднике "Петровская масленица". Высота "блинного столба", возведенного в честь проводов зимы, составила почти три с половиной метра. А состоялся праздник в музее-заповеднике "Томская писаница" в Яшкинском районе Кузбасса.

В строительстве башни из блинов, которые выпекались заранее, в течение двух недель, участвовали все желающие гости праздника.

Результат совместного творчества лично и совершенно официально зафиксировал в Книге рекордов России ее главный редактор Станислав Кононенко.

Кстати

Кроме башни из блинов, в Книгу рекордов России занесены другие достижения жителей Кузбасса: самый большой вишневый пирог, рулет, весом в тонну, самый массовый спуск на лыжах с горы в бикини и самый грандиозный парад Дедов Морозов.