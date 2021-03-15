Жителей Кузбасса осудили за систематическое истязание ребенка

Семь лет колонии на двоих получили по приговору суда жители кузбасского города Междуреченска, признанные виновными в систематическом истязании малолетнего ребенка.

Как установили следствие и суд, в декабре 2019 года в городскую больницу была доставлена пятилетняя девочка со следами побоев на теле и черепно-мозговой травмой. Мать крохи утверждала, что дочь ударилась головой, катаясь с горки.

Материалы передали в следственные органы. И органы выяснили, что мать избивала дочку постоянно. Вот и в очередной раз, когда женщина толкала ребенка, он падал на пол, ударяясь головой о кровать. В итоге девочка потеряла сознание, и мать вызвала "скорую".

- В ходе предварительного следствия установлено, что с июля по декабрь 2019-го 27-летняя женщина избивала свою дочь по любому незначительному поводу всем, что попадется под руку, - сообщила официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - 36-летний судимый сожитель обвиняемой также участвовал в избиениях. И хотя мать девочки все отрицала, следователи собрали неопровержимые доказательства ее преступных действий в отношении дочери. После этого женщина призналась, что не испытывает к дочке материнских чувств: в свое время она не смогла прервать нежелательную беременность по медицинским показаниям.

Суд признал мать девочки и ее сожителя виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, его истязании, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с ним. Женщину приговорили к четырем годам, а ее сожителя - к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Еще во время предварительного следствия девочку изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. В рамках расследования в органы профилактики было направлено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступления.