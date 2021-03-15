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15.03.2021 18:10
Рубрика: Происшествия

СК отправил в суд уголовное дело о хищении участков под Новороссийском

Текст: Наталья Козлова

Четверо граждан стали фигурантами дела, которое вело Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. Игоря Островершенко, Павла Дирина, Светлану Яковлеву и бывшую главу села Мысхако города Новороссийска Краснодарского края Валентину Кириллову обвинили в особо крупном групповом мошенничестве. Прокуратура с обвинениями согласилась.

Фото: Пресс-служба Басманного суда
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Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, эти граждане в 2006-2012 годах по подложным документам о выделении земельных участков организовали регистрацию на заранее подысканных граждан прав собственности. "Под раздачу" попали 28 участков в селе Мысхако города Новороссийска. Ущерб городу, согласно оценочным судебным экспертизам, составил больше 70 млн рублей. Часть похищенных участков аферисты зарегистрировали на родственников, часть продали.

Чтобы возместить ущерб, по ходатайству следователей СК судом наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства Яковлевой, а также на земельный участок Кирилловой. Кроме того, следствием арестованы все похищенные участки.

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