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15.03.2021 23:32
Рубрика: Общество

О метафоре "Аватара"

Зачем ЕГЭ упаковывать в игру
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8405)
Диана Минец преподает русский язык и литературу в женской гуманитарной гимназии города Череповца. 34 года, кандидат филологических наук. На короткой ноге с современными технологиями. Не случайно вышла и в финал конкурса "Учитель года России-2020", и завоевала титул "Цифровой учитель года".
Диана Минец - "Цифровой учитель года". Фото: Из личного архива Дианы Минец Диана Минец - "Цифровой учитель года". Фото: Из личного архива Дианы Минец
Диана Минец - "Цифровой учитель года". Фото: Из личного архива Дианы Минец

Диана, а зачем вы упаковываете задания по ЕГЭ в "догонялки"?

Диана Минец: Готовясь к экзамену, мы разбираем рутинные задания по литературе в игровых формах. Я специально каждый раз их упаковывала в Kahoot, Nearpod, LearningApps, квест-комнаты. Здесь соревновательный момент, выполнение типовых заданий уже не кажется таким скучным. Русский язык гораздо богаче орфографии и пунктуации, которые приоритетно проверяет экзамен. История языка, его изменения, законы и антиномии, фонетика, морфемика, лексикология, морфология и синтаксис в школе изучаются "по вершкам". И печально, что старшие классы переходят на натаскивание на ОГЭ и ЕГЭ, исключая русский язык как таковой в его синхронии и диахронии. Вот это однозначно нужно менять.

Постоянно слышишь, что ребята сегодня не читают. Ваши тоже?

Диана Минец: Это не так. Они очень много читают, но только что? Новостные ленты в соцсетях, посты, твиты. Не стоит исключать из сферы их интересов современные хорроры, антиутопии, аниме, комиксы. Молодежь крайне интересуется и литературой нехудожественной - психология, менеджмент, маркетинг, лидерство, управление... Все это надо учитывать.

Мне очень нравится история про учительницу, которая потратила несколько дней, чтобы выписать все сюжетные ходы саги о Гарри Поттере. Она хотела показать детям, что герой Роулинг проходит такой же путь исканий, взлетов, заблуждений и падений, как и герои Толстого. Он такой же "герой в развитии", и метод "диалектики души" может прекрасно на него проецироваться. Когда учитель будет показывать эту взаимосвязь, литература перестанет быть предметом о чем-то абстрактном.

В рамках нацпроекта "Образование" начался конкурс "Учитель будущего"

А как учителю признаться, если он не знает, чем "кринж" отличается от "краша"? И нужно ли учителю это знать?

Диана Минец: Если ты уважаешь собеседника - своего ученика, своего студента, ты просто обязан быть ему интересным. Я, приходя в класс или аудиторию, всегда первым делом называю свой номер телефона и говорю, что открыта, если требуется помощь. Всегда можно написать смс, позвонить, отправить сообщения в мессенджерах. Мне очень нравится метафора "Аватара", которую я использовала на конкурсном классном часе. "Я вижу тебя" - я тебя уважаю, понимаю, принимаю и слышу. Это такое негласное правило. Учитель тоже человек. Он имеет право на ошибку. Он может плакать, ему может быть больно. Дети это прекрасно понимают, если ты с ними честен. Поэтому вопрос о границах личного в данном случае не стоит.

А по поводу "кринжа" и "краша": обычно учебный год мы начинаем как раз с обзора такого рода "словарей", "лексиконов". Это прекрасно вписывается в программу русского языка. И учителю выпадает уникальная возможность рассмотреть все словообразовательные цепочки, тенденции развития языка. Поэтому не так уж и плохо знать современный контекст.

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