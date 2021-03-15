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15.03.2021 12:26
Рубрика: Происшествия

Власти Карелии раскрыли подробности смерти мужчины при падении наледи

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Стали известны некоторые подробности трагедии, случившейся в воскресенье в Петрозаводске. На мужчину, убиравшего крыльцо дома на улице Куйбышева, упала глыба льда. Он умер до приезда скорой помощи.

Фото: YouTube
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Как сообщил сегодня на онлайн-совещании в правительстве Карелии по социально-экономическому развитию глава республики, эту крышу чистили два дня назад. Но сделали работу некачественно - не пошли к краям, потому что скользко.

Кусок льда и слетел на погибшего мужчину. Оставшуюся наледь как раз и заметили на краю крыши, когда после трагедии туда поднялись.

Теперь выяснением причин занимается прокуратура Карелии и Следственный комитет. А в правительстве региона поручили почистить все кровли и напомнили об ответственности должностных лиц.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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