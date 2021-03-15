В Калининграде сняли все COVID-ограничения для общепита

С 16 марта в Калининградской области отменяются все ограничения для заведений общественного питания, введенные из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в областном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией, заведениям общепита с 16 марта разрешено работать круглосуточно с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Действовавшее до этого постановление ограничивало работу ресторанов и кафе временем с 6 до 24 часов.

Снимается также запрет на проведение банкетов и корпоративов. Смягчение режима вызвано стабилизацией обстановки с распространением COVD-19 в регионе.

При этом в Калининградской области сохраняется запрет на массовые мероприятия, масочный режим в транспорте и общественных местах. До 22 марта действует режим самоизоляции для возрастной категории 65+ и граждан с хроническими заболеваниями.