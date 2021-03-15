В Петербурге заработал Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Петербурге начал работу региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами. К моменту проведения Единого дня голосования осенью 2021 года он планирует подготовить свыше восьми тысяч квалифицированных наблюдателей, которые будут работать на более чем двух тысячах избирательных участков.

В Северной столице избирательная кампания 2021 года предусматривает отбор и поддержку кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, а также выборы депутатов городского Законодательного собрания седьмого созыва. Новая контролирующая структура создана при участи региональной Общественной палаты (ОП) и в рамках инициативы ОП России, ее цель - способствовать проведению прозрачных и транспарентных выборов.

Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Вахмистров, работа штаба будет строиться по двум направлениям: обучение наблюдателей и информирование общества о подготовке к выборам. До конца апреля планируется составить списки, формирование которых будет построено на территориальных пожеланиях кандидатов: на каком избирательном участке им удобно было бы работать.

- На первом этапе мы также обучим тьюторов, которые затем будут обучать наблюдателей, и планируем привлечь к этой работе юристов, политологов и даже психологов, потому что наблюдатель - своего рода общественный представитель, он должен уметь общаться как с гражданами, так и с организаторами выборов, - продолжил заместитель председателя ОП Санкт-Петербурга, член Общественного штаба Станислав Еремеев. - Тьюторы в дальнейшем будут обучать кандидатов.

Отдельным "предметом" в составе подготовительного курса для наблюдателей станет медиабезопасность: как защититься от внешнего информационного воздействия и грамотно ориентироваться в сложном медиапространстве. По мнению первого заместителя председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, генерального директора телеканала "Санкт-Петербург". Александра Малькевича, умение отличать "факты от фейков" при подготовке выборов критически важно не только для наблюдателей, но и для журналистов, а через них - для всего общества

- В прошлом году ОП выявила около 35 тысяч недостоверных сообщений, примерно половина из них касались избирательных процессов, - рассказал он. - По прогнозам, в этом году меньше не станет.

Сейчас в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Санкт-Петербурге входят 22 человека - 12 членов ОП и 10 представителей городских НКО. Однако это число будет расти: соглашение подписали 17 НКО, а всего их в Петербурге около девяти тысяч. Принять участие в работе штаба могут любые общественные организации, уже сейчас это и Всероссийское общество автомобилистов, и Ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ. От них потребуется составить списки своих членов, желающих стать наблюдателями, с указанием территориальных предпочтений. А те, кто не входит в состав НКО, могут написать соответствующее письмо на адрес ОП Санкт-Петербурга.

Контакт:

Направить письмо о желании стать наблюдателем на выборах - 2021 можно по адресу 78_opspb@mail.ru