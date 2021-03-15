Ростовчанина осудили на девять лет за жестокое убийство

Кировский районный суд Волгограда признал 29-летнего жителя Ростова-на-Дону виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

В июле 2020 года подсудимый в съемной квартире в Волгограде распивал спиртное со своим другом. Они вместе приехали из Ростова.

В ходе возникшей ссоры один из собутыльников нанес товарищу несколько ударов кулаками и пырнул ножом. Мужчина скончался на месте. Преступник расчленил труп, а части тела спрятал на пустыре. После этого мужчина уехал за пределы региона.

Задержали фигуранта сотрудники полиции в Ростовской области. Волгоградский суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.